“Esa final fue tristeza. Es la más dura que me tocó perder, porque hace años había perdido una con Pérez pero ese momento jugamos con ellos nuevamente para definir el cetro y les ganamos, en cambio esta vez no, sin duda en finales sí es la más dura que he perdido, no por minimizar a Pérez, pero estábamos en casa, era un gol de diferencia, teníamos todos los méritos para poder ganar y no se dio”, finalizó.