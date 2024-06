Herediano y Wálter ‘Paté’ Centeno ganan en México con doblete del goleador recién contratado

El Club Sport Herediano realizó este martes 25 de junio su primer partido de fogueo bajo la dirección del técnico Wálter Paté Centeno en su gira por México.

Los rojiamarillos vencieron 2-0 a un combinado Sub-23 de las Águilas del América en el centro de entrenamiento de Coapa, donde el cuadro azteca realiza sus prácticas.

En un breve comunicado de prensa, el club indicó que los florenses se impusieron gracias a las anotaciones del artillero mexicano José de Jesús Tepa González. El técnico Paté Centeno aprovechó para brindar oportunidad a la mayoría de jugadores, incluyendo a las jóvenes promesas que viajaron con el primer equipo florense a esta gira.

El Tepa González comentó que es importante jugar contra equipos competitivos como los mexicanos, tanto de primera división como de la Liga de Expansión, como es el caso del Atlante.

Elías Aguilar jugó ante el equipo Sub 23 de las Águilas del América, en el duelo que ganó el Herediano 2-0. (CSH )

“Obviamente, es distinto el césped natural al sintético y tengo que adaptarme a las canchas de Costa Rica, pero vamos muy bien ayudando con goles y ganando. Me gusta y me siento muy cómodo con la idea del técnico Wálter Paté Centeno de jugar al toque y me estoy adaptando bien con mis compañeros, sobre todo con los medios centros y extremos”, comentó González mediante un video enviado por el departamento de prensa del Herediano.

El artillero azteca de 25 años insistió en que le llama mucho la atención el estilo de juego que busca imponer Paté Centeno.

“Me gusta lo competitivo que es, incluso quiere ganar los amistosos. Siempre quiere ganar y va a muerte con su estilo. Comparto su idea de juego, el tener la bola y crear muchas oportunidades de gol. Es un honor compartir con goleadores como Yendrick (Ruiz) y Marcel (Hernández); con mi juventud puedo asimilar sus consejos y convertirme en un jugador mucho más completo”, dijo González.

Los florenses se medirán este miércoles 26 de junio ante los Potros del Atlante. Dos días después, el viernes 28 de junio, el equipo enfrentará a los Xolos de Tijuana. El último compromiso para los rojiamarillos en territorio azteca será contra el Pachuca, monarca de la Concacaf Liga de Campeones.

Posterior a esta semana de fogueos, Herediano regresará al país para terminar la preparación para el juego ante Saprissa por la Supercopa, programado para el domingo 7 de julio a las 11 a. m., en el Estadio Nacional.