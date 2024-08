Guanacasteca vs. Managua en vivo: ADG está buscando lavarse la cara ante los nicaragüenses

Guanacasteca enfrenta su primer partido como local en la Copa Centroamericana de la Concacaf. La ADG se mide al Managua FC de Nicaragua desde las 6:06 p. m., en el estadio Edgardo Baltodano. Sin embargo, los guanacastecos ya están eliminados del certamen y solo jugarán por el orgullo. El partido está 0-0 en el primer tiempo.

Guanacasteca vivió momentos amargos ante el Municipal de Guatemala. La ADG cayó 3-1 ante los chapines, en la segunda fecha de la Copa Centroamericana de la Concacaf. (Orlando Chile Monroy/Orlando Chile Monroy)

El atacante de Guanacasteca, Johan Venegas, viene arrastrando una lesión y por más que sí estará ante el Managua de Nicaragua, el técnico Mauricio Soria decidió dejarlo en el banquillo.

Soria adelantó en la previa al compromiso que solo arriesgaría a Venegas en caso de una extrema necesidad. No obstante, la ADG ya está eliminada de la Copa Centroamericana de la Concacaf y el timonel mejor cuidó a su delantero.

Guanacasteca celebró por todo lo alto su histórica clasificación a la Copa Centroamericana de la Concacaf. Sin embargo, la ilusión se esfumó muy rápido para una ADG que cayó goleada en sus dos primeros partidos y ya no tiene opciones de clasificar a la siguiente fase y tampoco a la Liga de Campeones de la Concacaf.

Los guanacastecos son últimos del grupo D, con cero puntos, luego de caer 3-1 ante el Municipal de Guatemala y 5-0 frente al Saprissa. Por más que aún les restan los juegos en casa ante el Managua de Nicaragua (21 de agosto) y frente al Real Estelí (29 de agosto), ni sumando las seis unidades avanzan.

El Estelí es el líder con siete puntos, le sigue el Monstruo con seis y el Municipal con cuatro. En la siguiente jornada los morados se miden frente a los guatemaltecos y cualquier resultado que se de en ese compromiso hace que la ADG ya no pueda acceder al segundo puesto, por más que sume dos victorias.

Saprissa exhibió a Guanacasteca en la segunda fecha de la Copa Centroamericana de la Concacaf, con un 5-0 en Tibás. (Rafael Pacheco Granados)

El Managua FC también quedó eliminado de la Copa Centroamericana de la Concacaf. Su duelo ante Guanacasteca será el de despedida en este certamen, pero este equipo sueña con darle otro golpe al fútbol tico, tras el triunfo del Real Estelí ante Saprissa.

Guanacasteca la pasa bastante mal en el Torneo de Apertura 2024 de Costa Rica. La ADG ocupa el puesto nueve, con solo cuatro puntos de 15 posibles.

El equipo de Mauricio Soria tiene muchos problemas en defensa, al punto que le marcaron 12 tantos en lo que va del certamen local. Sin embargo, lo que más preocupa a los fanáticos de la ADG son las dificultades extracancha: perdieron el primer choque en la mesa por errores administrativos y hay rumores de incumplimientos de la dirigencia con jugadores y cuerpo técnico.

Guanacasteca sacudió el mercado con el fichaje de Johan Venegas, sin embargo, el delantero se topó con una serie de problemas dirigenciales y así lo denunció en el inicio de la temporada.

Los guanacastecos fueron protagonistas en el certamen anterior, pero su presente es muy distinto. El próximo sábado reciben al Santos en el estadio Chorotega, a las 5 p. m. y les urge un triunfo.

Guanacasteca ya no juega por nada en la Copa Centroamericana de la Concacaf. Sin embargo, esto no mata la ilusión de unos guanacastecos que no están acostumbrados a participar en este tipo de torneos y apuntan a sacarle el máximo provecho.

Por más que serán locales en el estadio Edgardo Baltonado de Liberia, esperan tener una gran noche con su gente en el debut como locales en este certamen.