Goleadora de la ‘Sele’ defiende a su entrenadora: ‘Yo no sé cómo la critican’

Carolina Venegas fue una de las figuras de Costa Rica en la Fecha FIFA del fútbol femenino de setiembre. La goleadora saprissista marcó ante Panamá y fue uno de los puntos altos del segundo cotejo, en una jornada de amistosos que dejó un ambiente caldeado por el desempeño de la Mayor, sobre todo después del primer encuentro.

Una de las más señaladas fue la estratega, Amelia Valverde, no obstante según Venegas, ella le dedicó el gol a la entrenadora, en el segundo cotejo, porque es consciente de lo bien que ha trabajado al grupo de cara al proceso eliminatorio que arranca en noviembre.

Luego del microciclo y los amistosos contra Panamá. ¿Cómo está la Selección Femenina para la eliminatoria que se inicia en noviembre?

Yo puedo hablar con mucha sinceridad. Cuando nosotras vamos a la Selección es otro mundo, la seriedad con que se trabaja es diferente, el profesionalismo es otro, uno se siente jugadora profesional cuando va a la Selección. La forma en que se maneja todo es muy diferente y se entrena muy bien; la verdad es esa.

Vea, yo pasé dos años sin la Selección, pero a mí me hacía falta y sufrí porque ahí se trabaja súper bien y yo quería eso.

Hay cosas positivas, como que nos reunimos con equipo completo, ahora existe la fecha FIFA y podemos juntarnos y trabajar como equipo, esto da la posibilidad de trabajar la idea, en muchas ocasiones hacer doble sesión... Eso es importante.

-¿En su análisis que diría que es lo negativo?

Lo no tan positivo fue el resultado del primer partido y tal vez que no jugamos y no se demostró el 100 por ciento de lo que se puede hacer. No todo el partido fue malo, la gente quiere goles y que goleemos a Panamá, pero hace tiempo no jugamos juntas, no tuvimos un buen partido, no ponemos excusas. Yo tuve algunas ocasiones que pudimos anotar, pero no fue la mejor versión de nosotras y creo que somos conscientes de eso.

-Ese juego detonó una serie de críticas importantes sobre todo hacia Amelia Valverde. ¿Cómo tomaron esto a nivel grupal?

Yo creo que los amistosos son para probar y poner en práctica, me parece bien que la prensa y la gente esté encima de los resultados y el desempeño y eso es bueno porque nos va a permitir crecer, pero también hay que tener en cuenta que estos juegos son amistosos en los que yo me imagino que el cuerpo técnico hizo miles de pruebas. Nosotras deberíamos de ganar ante estos rivales, pero son amistosos que son para eso, para poner en práctica nuevos sistemas, variantes, siento que la competencia oficial será diferente y hay que mediar las cosas en ese momento.

Carolina Venegas marcó el primer gol de Costa Rica ante Panamá en el segundo amistoso entre ambas representaciones. Fotografía: Fedefútbol

¿El proceso va bien encaminado para usted?

Yo creo que lo que se hizo mal se puede corregir, no fue una catástrofe, se hizo un muy buen trabajo, se hicieron cosas buenas sobre todo en el segundo partido. Yo creo que en este proceso y en el trabajo, creo que podemos clasificar.

Ahora lo que pasó y lo que vaya a pasar también es un tema de grado de responsabilidad. La responsabilidad de Amelia es la misma que la de nosotras, somos seleccionadas mayores y todas deberíamos tener el grado de responsabilidad respectivo.

Ahora, creo que ustedes son conscientes de que el ambiente no es el idóneo.

Yo creo que nosotras no nos enfocamos en las opiniones, en momentos difíciles hay que poner el caparazón y taparnos entre todas. Eso recuerdo que nos lo dijo una psicóloga deportiva en una charla y, bueno, eso buscamos hacer.

Ustedes se ponen el caparazón... sin embargo, eran conscientes de que pasaba algo, ¿Por qué usted cuando anota en el segundo juego se abraza con Amelia Valverde?

Ponemos el caparazón, pero era obvio que sabíamos que habían comentarios negativos contra Amelia. Sin embargo, salimos al partido con otra actitud, fuimos contundentes. El abrazo que le voy a dar a Amelia es un abrazo de solidaridad y respaldo, porque yo sé que ella trabaja, sé que lo hace bien. Uno como jugadora sabe qué está bien o mal y yo personalmente la abracé porque sé que estamos trabajando de la mejor manera.

Sé que ella trabaja y trabaja bien. No sé lo que se pueda decir, yo no sé cómo la critican, pero a veces escucho comentarios que no tienen sentido. Nosotros vamos a la charla técnica y viendo el video nos damos cuenta de cosas que la prensa no comenta; eso pasa con lo positivo.

Sin embargo los resultados no han sido los esperados y ahora con tanta atención pues la exigencia aumenta.

Nosotros sabemos que la crítica es parte de esto, pero nosotras a lo de nosotras. El abrazo y el respaldo que le dimos a Amelia, es un abrazo y un aire de que estamos juntas y que creemos en el trabajo que hacemos.

¿Qué pasó en el primer partido?

El primer partido es un tropezón, se hicieron cosas muy buenas, pero hay mucho por mejorar.

Pensando en lo que viene. ¿Estará lista esta Selección para el debut eliminatorio?

Todavía hay una fecha FIFA en octubre, ahorita esa fecha va a ayudar mucho y ese rival (Jamaica) nos servirá de mucho.

Ahora sí le puedo decir que el cuerpo técnico de la Selección es muy exigente, no sé cuanto porcentaje del equipo ha ido a un Mundial pero es bastante, se ha competido a nivel internacional, nosotras todas sabemos que el torneo nacional no es buen parámetro e ir a competir afuera es otra cosa, entonces siento que individualmente sabemos que lo que queda hasta noviembre debe ser suficiente para estar listas.

¿El grupo está listo para estar en ‘el ojo del huracán’? Al tener mayor atención mediática, crítica y estar en el juicio público.

Yo después del primer partido fui durísima, porque soy consciente de que es necesario que todas estemos bien para que el grupo salga adelante. Yo sé que mi parte física debe ser mejor. Nosotras no deberíamos de pensar en el torneo local sino en que cada juego nos prepara para ese debut eliminatorio.

Nosotras tenemos que asumir lo que se hace bien o no, el torneo acá no exige tanto, pero debemos cambiar la mentalidad. Es importante que entendamos que tenemos nuestra cuota en lo que pasa, aunque sabemos que mucho recayó sobre Amelia esta vez.