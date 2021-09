Amelia Valverde: ‘En el momento que sienta que debo hacerme a un lado, tenga la plena seguridad que lo voy a hacer’

Amelia Valverde acude con frecuencia a los estadios para observar jugadoras. (Rafael Pacheco Granados)

La derrota de la Selección Femenina por 2-1 contra Panamá en el Estadio Nacional es preocupante y Amelia Valverde lo sabe.

Aceptó que fue un encuentro en el que Costa Rica cedió prácticamente los primeros 45 minutos y que aunque se tuvo un poco el volumen de juego, no era lo que se buscaba.

Considera que en el complemento se corrigió algo, sobre todo en la fase de ir al ataque, pero al final no resultó.

Afirma que este es el ritmo internacional y es lo que espera a la Sele Femenina en la eliminatoria, tal cual.

“El primer gol es una jugada de táctica fija, puntual el error y en el último minuto el manejo de una contra defensiva, lamentablemente la coordinación que tuvimos al momento de la pérdida nos cuesta prácticamente el partido”, destacó Valverde.

Pero hay hechos que no se pueden omitir.

A nivel de selecciones mayores femeninas, fue la primera vez que un rival centroamericano ganó en Costa Rica y ella, en seis años de gestión, tiene un rendimiento del 46%.

Al consultársele en rueda de prensa si cree que su ciclo se acabó y si debería hacerse a un lado, apuntó que el análisis puede hacerse más profundo.

“Hemos tenido partidos importantes y en el momento que sienta que debo hacer a un lado, tenga la plena seguridad que lo voy a hacer. En este momento hemos evaluado a partir de la eliminatoria que se dio en 2018″, contestó.

Considera que se debe ver el rendimiento de manera global contra los equipos que se han enfrentado, pues “a excepción de Panamá, han sido selecciones importantes”.

“Si bien es cierto no se clasificó al último Mundial, tuvimos un ciclo olímpico bastante bueno. Incluso trajimos tres medallas de los eventos en los que se estuvo, la clasificación a Tokio se perdió 1-0 contra el equipo que es el campeón de Juegos Olímpicos y hemos evaluado, hemos estado trabajando con base en los fogueos como tal”.

Valverde insiste en que es un equipo que hasta cierto punto ha venido en crecimiento, si se analiza desde el punto de vista táctico.

“Lamentablemente tuvimos un descuido al final. Tengo que decir que la mejora en el segundo tiempo es bastante buena en el volumen ofensivo y todo lo que pudimos hacer. Sin embargo, sí considero que tenemos que mejorar para el martes sobre todo lo que ya puntualicé”.

¿Qué tan lejos se está del nivel que se necesita para la eliminatoria?

Es importante mencionar que hemos venido haciendo microciclos de manera regular. Tuvimos en junio un fogueo, tuvimos que prácticamente tener una pausa y hemos retomado. Ahora hemos hecho tres, los lunes y los martes, son microciclos que no son completos.

Hemos venido intentando trabajar más con las muchachas en coordinación con la liga. Sí considero que el segundo tiempo fue muy bueno, con el primero no estoy para nada a gusto.

No es el equipo que quiero ver en la eliminatoria, nos cuesta muy caro y la eliminatoria es así, más cuando las características de Centroamérica y el Caribe son tan similares a buscar mucho la contra, el manejo, con un equipo que tiene jugadoras importantes o referentes.

Creo que tenemos que seguir creyendo en lo que hemos estado haciendo.

Jugamos contra Guatemala, le ganamos 3-1 y 3-0 y la gente puede creer que todo está bien, pero gracias a Dios tenemos estas posibilidades para poder valorar lo que estamos trabajando.

Utilizar incluso a jugadoras que tienen espacio ahora, porque otras no han estado. Sí creo que se tiene que hacer una valoración bastante global.

No nos gusta perder, eso está clarísimo, pero estamos conscientes de qué estamos haciendo y para dónde vamos y que la eliminatoria va a ser tal cual.

¿Con esos números de los últimos seis años, donde el porcentaje es negativo, en qué se ha mejorado en este tiempo?

Es una pregunta que me gustaría responderla un poco más extensa, voy a intentar puntualizar. Yo creo que si nos fijamos solamente en los números, claramente dicen lo que menciona, que es el 45%.

A mí me gustaría devolverle la pregunta de cuál considera realmente que ha sido la evolución táctica que ha tenido la Selección desde el punto de vista de sistema, de tendencias, el pasado fogueo contra México, se menciona la pérdida pero no la evolución que se ha tenido desde el último partido contra Canadá y el análisis más a profundo, intentando hacer cosas con jugadoras que no son profesionales.

Esto no es una excusa, pero tenemos que entender que las condiciones para entrenar son distintas. Yo considero que estamos en un punto importante, que valoramos día a día, los métodos de entrenamiento, las tendencias del fútbol mundial.

Que estamos día a día intentando tener una Selección lo más competitiva posible, que así como se menciona que es una generación muy importante, yo considero que ha sido la generación más visual por parte de los aficionados.

Desde el punto de vista técnico se valora siempre lo que se quiere e intentamos jugar basados en las características de las jugadoras, del muy buen pie que tenemos con las volantes por dentro, de la velocidad, en el uno contra uno por afuera.

De intentar tener ese manejo y yo sé que los números no reflejan muchas cosas, que no nos gustan, porque a mí tampoco, pero está bien, valoremos contra quién hemos jugado y tal cual para poder hacer el análisis durante todo este tiempo y así manejarlo de esa forma.

¿Cuánto se tiene de la base para la eliminatoria? ¿Por qué no llama a Michelle Montero que hace goles en México, o a Diana Vallejos que hace goles acá?

Hemos venido trabajando con microciclos, de acuerdo a lo que la liga nos lo permite y podemos hacer.

Diana Vallejos estuvo toda la semana entrenando con nosotras, es importante que se tenga esa observación de la jugadora. Se nos condicionó un poco la convocatoria inicial, por un tema de lesiones y demás. Es importante que otras jugadoras tengan el espacio.

A Michelle Montero le hemos dado seguimiento desde el año anterior que estuvo en Israel. He tenido conversaciones con su entrenador, he tenido conversaciones con ella y estamos día a día valorando lo mejor para el puesto y le seguimos dando el seguimiento a todas las jugadoras.

¿Qué falta para definir mejor y que las anotaciones en el último minuto no signifiquen el partido?

Tenemos que mejorar en la contundencia, porque creamos muchas opciones, hicimos un poco más de desborde, corregimos ciertas cosas que queríamos, sobre todo en la última fase, que no estábamos conectando y tomando la mejor decisión.

Considero que lo trabajamos, que lo mejoramos y claramente la contundencia y poder finalizar la jugadas.

Buscamos el partido, de eso no hay duda. Incorporamos a las dos laterales, dejamos referenciando a los centrales como tal, refrescamos la media un poco con dos volantes centro para poder sostener y una jugada donde Marta Cox que es muy habilidosa nos daba la espalda.

Es una desatención terrible, pero bueno, ya tendremos el tiempo para valorar con todas las jugadoras todo lo que se dio, no solo la última jugada, sino la falta de poder anotar.

¿Cuál es el peso que podrían tener dos jugadoras que pareciera que no estarán, Melissa Herrera por lesión y porque hay problemas para traer a Priscila Chinchilla? ¿Hay cómo sustituirlas?

Sería una irresponsabilidad de mi parte el decir que no tenemos con qué sustituir a Melissa y a Priscila, que ella no está totalmente descartada, por un tema de regulación sanitaria. Melissa sí está descartada.

Insistimos en entrenar todo lo que se pueda, como ya lo mencioné. Necesitamos traer a la mayor cantidad de jugadoras, todas las que han venido trabajando lo han hecho de muy buena forma.

Yo no puedo recriminarle a ninguna que ha venido a dar por menos y tenemos como cuerpo técnico que darnos a la tarea de tener al equipo en la mejor disposición para poder sacar adelante la eliminatoria.

¿Cómo sigue Cristin Granados?

Cristin está bastante bien, su equipo, el Club Sport Herediano solicitó a la Federación que se pueda ayudar en la fase final de su recuperación, sobre todo porque la había tenido después de la cirugía e incluso esta semana tuvo cierta reincorporación a parte de los entrenamientos para que pueda estar de alta.

Ha estado siete u ocho semanas fuera. Esperamos que pueda volver a su club y competir para que tenga la posibilidad de volver a ser convocada.

¿En qué posición puede aportar más Raquel Rodríguez, como volante o delantera?

Su equipo juega 4-4-2, en rombo, donde ella es una de las interiores, por derecha sobre todo, no siempre juega en punta y son muy pocas las veces. De hecho, la utilizan mucho de volante centro o volante por afuera.

En el club anterior sí le correspondía estar un poco más en punta, con nosotras también. Es una de las variantes que tenemos.

Jugó 50 minutos de volante centro, el restante de minutos que tuvo estuvo más cerca del área, de volante 10, tenemos variantes.

Según el modelo que necesitamos, según las características que ella tiene consideramos que se puede ver bien desde atrás, acompañando a las volantes y a la nueve.

Por lo general juega de interior por derecha en rombo, es un sistema diferente al de nosotros, pero juega sobre todo en el medio campo.