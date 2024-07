Gino Vivi revela las razones por las que fichó con Saprissa

El Deportivo Saprissa presentó este jueves a sus nuevos refuerzo, Rachid Chirino y Gino Vivi, quien regresó al club morado tras su paso por el fútbol estadounidense. Vivi, formado en las divisiones inferiores de Saprissa, llegó con la ilusión de retomar su carrera en el cuadro morado y aportar al equipo en su lucha por el título.

LEA MÁS: Gino Vivi: ‘Es un sueño, volver a Saprissa me llena de ilusión y motivación’

En la conferencia de prensa que organizó el cuadro tibaseño, Vivi reveló las razones que lo llevaron a dejar Los Angeles Galaxy de la MLS para firmar por seis meses con el Monstruo Morado.

“En el Galaxy no tenía un cupo internacional y eso me impedía competir con el primer equipo, que era mi principal objetivo. Mi aspiración era tener minutos con el plantel y llegó un momento donde no podía controlar eso. Cuando surgió la posibilidad de volver a Saprissa, no lo dudé ni un instante. Fui el primero en empujar para dar el paso y regresar a Saprissa”, dijo Vivi.

Además, Gino destacó que otra de las razones para retornar al fútbol nacional es la Selección. En el anterior proceso con Luis Fernando Suárez, Vivi tuvo la opción de entrenar con la Tricolor, en Los Ángeles, donde el equipo se preparaba para jugar.

“Es algo que busco y quiero muchísimo, es una de las razones para venir acá y estar cerca de la Selección. Me gustaría ser observado y ser considerado para llegar al equipo”, comentó Vivi.

Vivi, quien se ha mantenido en forma jugando con el equipo filial del Galaxy, aseguró llegar con ritmo y con muchas ganas de aportarle a Saprissa.

“Vengo con ritmo de competencia”, comentó. “Durante la semana entrenaba con el primer equipo del Galaxy y los fines de semana jugaba con el segundo equipo. En cuanto a la liga que es la MLS Next Pro, que es la segunda división de la MLS, es como una sub-23 y la verdad tiene bastante nivel. El nivel es inferior al de la MLS, pero es bueno, hay buenos jugadores que me ayudaron muchísimo”, resaltó Gino.

Gino Vivi fue presentado por el Deportivo Saprissa como su nuevo fichaje. (Foto prensa de Saprissa).

El joven atacante no ocultó su ilusión por esta nueva etapa en su carrera y está seguro de que puede adaptarse rápido a las exigencias del conjunto tibaseño y del campeonato nacional.

“Esta aventura de venir a Costa Rica es algo nuevo para mí. Vengo con la mentalidad de trabajar duro y ganarme un puesto en el once titular. Quiero ayudar al Saprissa a conseguir títulos y darle alegrías a la afición”.

Vivi manifestó que sabe de la responsabilidad de llevar la camiseta de Saprissa, sabe a dónde llegó y espera colaborarle al plantel para que logre el pentacampeonato.

Con la incorporación de Gino Vivi, Saprissa se refuerza con un jugador talentoso y con hambre de éxito. El Monstruo Morado se prepara para afrontar la segunda parte del torneo con el objetivo de conquistar el título del Clausura 2024.