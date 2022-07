Geiner Segura: ‘Vamos como si el resultado estuviera 0 a 0. No hemos ganado nada’

Geiner Segura, técnico de Cartaginés, apela a la mesura para encarar lo que viene, el último partido de la final el miércoles en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Su equipo golpeó primero, posee ventaja 1 por 0, pero el timonel no lo ve así; para él Cartaginés no se puede confiar y debe ir con la consigna de imponerse en territorio rojinegro.

Geiner Segura, técnico de Cartaginés, aseguró que el ambiente en el Morera Soto no les va a pesar. "Va a ser muy parecido a lo vivido la semana pasada", dijo repecto al entorno, en la cancha acotó que serán once contra once y los jugadores son quienes ganan los partidos. (Rafael Pacheco Granados)

¿Qué piensa de lo expresado por Albert Rudé, quien dijo que a Cartaginés no le alcanzará el 1 a 0 para lograr el título en el partido de vuelta en el Estadio Alejandro Morera Soto?

Lo que puedo decir es que nunca hemos tenido nada, no tenemos nada y vamos como si el resultado estuviera 0 a 0. Nunca hemos sido favoritos, ni lo somos, el favorito es Alajuelense.

¿Dónde cree que termina sacando ventaja Cartaginés sobre la Liga y qué han hecho para que en estas series el rival no les haga daño?

Estamos siendo muy seguros, tal vez en el partido anterior nos costó un poco más, pero ahora fuimos muy claros. Tuvimos buenas opciones y manejamos muy bien el encuentro, al final hablamos con Mauricio Wright y decíamos el gol va a caer, porque habíamos hecho todo lo posible para que cayera.

¿Qué es lo que más destaca de su escuadra?

Hay que resaltar la disposición de los muchachos y siempre lo he dicho, este es un equipo de trabajo. Yo escucho muchísimo a mis asistentes, quiero que todos entiendan que si Mauricio Wright está aquí es por algo. Nos ayuda, igual Greivin Mora, ellos han sido pilares importantes como todos en el plantel.

Usted dice que no han ganado nada, pero llevan un gol de ventaja. Esto puede marcar la diferencia. La Liga está obligada a anotar y tratar de equilibrar.

No lo veo así. Nosotros llegamos obligados porque no tenemos nada, no hemos alcanzado nada y vamos a tratar de hacer un buen cierre para tratar de ganar. Nos enfocamos en la labor de equipo, los muchachos hicieron un gran desgaste y tenemos que recuperarlos de inmediato, porque se viene un partido muy bravo.

¿Por qué el cambio de Víctor Murillo en el primer tiempo?

Víctor Murillo estaba muy condicionado y sobre todo en la posición que él está, podíamos sufrir una tarjeta. Hacía un buen juego, pero le sacaron amarilla y debemos cuidar todos los detalles. También aguardamos por William Quirós, esperamos tenerlo, el cuerpo médico hace un gran trabajo para recuperarlo.

¿El próximo partido se lo imagina similar al que disputaron la semana pasada en el Morera Soto?

Me lo imagino como esos principios circunstanciales que no manejamos. Ustedes vieron un estadio con un apoyo total a Cartaginés y ya pasamos el choque pasado con un respaldo total del liguismo. Eso es normal y ese inicio del entorno del juego va a ser muy similar al que vimos hace poco, sobre todo en el ambiente, después en la cancha es once contra once y los jugadores son quienes ganan los partidos. Tenemos que cerrar como hemos venido cerrando, estamos muy fuertes.