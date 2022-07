Cartaginés le asesta un golpe a Alajuelense que huele a fiesta histórica

Jeykel Venegas no lo pensó dos veces. Mientras la afición de Cartaginés detuvo la respiración, el volante de llegada peleó un balón dentro del área, se lo ganó a Ian Lawrence, dio media vuelta y sacó un trallazo que se estrelló en el horizontal y picó dentro del marco de Miguel Ajú.

El Fello Meza explotó, los alajuelenses no lo podían creer y la ingrata historia atada a los de la Vieja Metrópoli parece estar a punto de cambiar con este 1-0.

El ansiado título brumoso está a las puertas, quedó muy cerca… un grupo dirigido por Géiner Segura que está a punto de hacer añicos 81 largos años de amargura por falta de un cetro.

La última vez que los cartagineses sintieron en su piel la alegría de campeonizar fue el 12 de enero de 1941.

Falta un partido, cierto, este miércoles a las 8 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela, pero el golpe recibido por los rojinegros puede ser letal, ante un adversario que intenta aprovechar los centros al área, la gran debilidad de los erizos, que son muy predecibles.

Y así fue el gol de Venegas de este domingo. Un juntabolas entregó el balón muy rápido, Ronaldo Araya mandó un centro, Marcel Hernández luchó por la pelota, los defensores de Alajuela se confundieron y el volante puso a gritar a los locales cuando le llegó la redonda.

Además, esta ha sido una serie muy cerrada, con pocos remates, con muchas faltas, demasiados reclamos y pérdidas de tiempo en cada jugada.

Los primeros 15 minutos fueron brumosos, que intentaron presionar a Alajuelense que no tuvo más remedio que resguardarse en su área; no obstante, los centros no pasaron a más porque el guardameta Ajú, quien sustituyó a Leonel Moreira, se encargó de despejar cualquier peligro.

Fue hasta el minuto 21 que los visitantes intentaron asustar a los blanquiazules, con un disparo de Celso Borges de tiro libre que se fue desviado.

A partir de ese momento los manudos al menos pudieron respirar y sostener la pelota, aunque la mejor acción fue ese zurdazo de Michael Barrantes al 45+1 que se estrelló en el vertical.

La segunda parte seguía trabado, con lucha y esfuerzo, pero sin protagonismo en las áreas. Dylan Flores y Arturo Campos lo intentaron con tiros desviados, igual que José Miguel Cubero.

Pero llegaron los últimos minutos, la Liga intentaba gastar el reloj, Cartago adelantó líneas y el esférico llegó a Venegas.

Para Albert Rudé la tarea parece titánica, mientras no varíe ese estilo de juego en que la Liga queda muy lejos del área rival, con un Aarón Suárez muy controlado y errático y Johan Venegas luchando solo contra una férrea zaga. Este domingo ni siquiera hicieron un remate directo.

Por su parte, este Cartaginés parece muy diferente a aquel equipo que se caía en estas instancias y que ni siquiera oponía resistencia.

Es cierto, el 1-0 no es definitivo, pero la euforia que recorre la sangre de los jugadores del Cartaginés da para pensar que este equipo puede volverse histórico.

Jeykel Venegas festeja el triunfo de Cartaginés ante Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

Ficha del partido: Copiado!

Cartaginés 1: Kevin Briceño, José Luis Quirós (Diego Sánchez, al 70’), José Gabriel Vargas, Carlos Barahona, Daniel Chacón, Víctor Murillo (Ronaldo Araya, al 36’), Michael Barrantes, Jeykel Venegas, Dylan Flores (Arturo Campos, al 82’), Allen Guevara (Byron Bonilla, al 70’) y Marcel Hernández. DT: Géiner Segura

Alajuelense 0: Miguel Ajú, Ian Smith (Ian Lawrence 64’), Alexis Gamboa, Giancarlo González, Yael López, José Miguel Cubero, Celso Borges, Aarón Suárez (Bryan Ruiz, al 71’), Freddy Góndola, Carlos Mora (Jurguens Montenegro, al 83’) y Johan Venegas. DT: Albert Rudé.

Gol: Jeikel Venegas, al 90’.

Amonestados: Ian Smith, Carlos Mora, Yael López, Geancarlo González, Víctor Murillo, Carlos Barahona, Michael Barrantes, Jeykel Venegas.

Árbitros: Keylor Herrera, asistido por Carlos Fernández y William Chow.

Estadio: José Rafael Fello Meza, 5 pm.