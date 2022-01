Géiner Segura la emprende contra Ricardo Montero y lanza serias acusaciones

Géiner Segura no solo perdió tres puntos que tenía casi en la bolsa en la fecha uno del Torneo de Clausura 2022 ante Guadalupe (derrota 3 a 2), sino que también perdió el equilibrio que le caracteriza e hizo algo atípico en él: criticó con dureza el arbitraje, lanzó fuertes acusaciones y aceptó que era tanta la frustración que por lo mismo lo expulsaron.

[ Wálter Centeno tuvo su premio ante el Cartaginés de siempre ]

Lo más extraño de todo fue que el centro de las críticas de Segura no fue el referi que dirigió el encuentro, el debutante Raúl Eduarte, sino que todos los cuestionamientos fueron dirigidos a Ricardo Montero, quien estuvo como secretario (cuarto árbitro) en el Colleya Fonseca.

Géiner no se guardó nada luego de un partido en el que a su equipo le sacaron 11 de las 16 amarillas del compromiso, los brumosos vieron tres de las cuatro rojas (una al propio técnico, otra a William Quirós y también a Diego Sánchez) y les sancionaron un penal muy dudoso en el minuto 8 que transformó en anotación el guadalupano Royner Rojas.

“Pasaron cosas que uno no se explica. El problema es que cuando ponen a un árbitro a debutar con uno de mucha experiencia de cuarto, pasa lo que vimos hoy (miércoles), terminan imponiéndose las decisiones del cuarto y no del central. No es excusa, pero nos condicionaron muchísimo y perdimos uno juego que no era para esto. Si van a poner a un árbitro joven, que lo dejen que se equivoque y tome sus decisiones, pero esta vez el cuarto árbitro (Montero) lo guerreó, porque todas las tarjetas que sacó fueron porque se las cantó él (Montero)”, destacó el estratega.

Géiner Segura vio la roja en el minuto 90 del duelo en el que Guadalupe se impuso 3 a 2 ante Cartaginés, en la fecha uno del Torneo de Clausura 2022. (Jose Cordero)

El timonel centenario añadió que: “el cuarto árbitro (Montero) me dijo que son un equipo, pero la autoridad en el juego la impone el central (Eduarte), pero no se vale así. Si este muchacho que debutó no vuelve a pitar es por culpa del cuarto árbitro, es que de verdad que nunca había visto una cantidad de amarillas así”.

Los señalamientos de Segura no se quedaron ahí y aunque aceptó que los guadalupanos fueron mejores en el complemento y dio méritos a los ajustes de su rival, Wálter Centeno, insistió en que el arbitraje lo terminó perjudicando al punto de finalizar con solo nueve jugadores en cancha.

Es más, el entrenador acusó a Montero de buscar que el debutante se equivocara para que luego no lo nombren más.

“El muchacho debutante es joven, pero tiene un experimentado atrás que quería que se equivocara hoy (miércoles) para que luego lo nombraran a él (Montero). Esto fue lo que vi, porque el partido estaba bien y somos dos equipos que jugamos bien al fútbol, pero salgo muy molesto por lo que pasó... Luego van a decir que los muchachos jóvenes que hay en el arbitraje no sirven, pero no es esto, sino que ellos (experimentados) son los que los guerrean y son los que no quieren salir del arbitraje. Lo hacen para que los sigan nombrando a ellos, que son los que realmente se equivocaron”, finalizó Géiner.