Géiner Segura desearía devolver el tiempo en Cartaginés y cambiar una de sus decisiones

El Torneo de Apertura 2022 está en el cierre de su fase regular, el Cartaginés está virtualmente eliminado tras empatar 1 a 1 ante Santos y el técnico Géiner Segura tiene muy claro cuál fue su error, luego del campeonato que consiguieron los brumosos apenas el 6 de julio, ante Alajuelense. Segura desearía devolver el tiempo y corregir algo que a su parecer, fue el inicio de un verdadero martirio a lo largo del presente certamen.

Así es imposible, al Cartaginés le urge acabar ya con el martirio

¿Cómo ve el panorama del campeón nacional de cara a las dos fechas que le quedan?

Nos complicamos solos. Hemos hecho un gran esfuerzo y vamos a seguir compitiendo en estos dos juegos que quedan. Pese a las ausencias que hemos tenido, pueden ver a un equipo con un modelo, una idea clara, sus maniobras y sus principios. Nos ha faltado ser más contundentes, más allá de las bajas importantes.

¿Cuál es la principal enseñanza que saca de todo lo que ha vivido?

Algo que cambiaría es que no habría jugado el Torneo de Copa con el equipo base, sino que habría mandado a esa base a descansar, para empezar el torneo con un poco más de tiempo. Lo he analizado mucho, nosotros no teníamos que haber jugado el Torneo de Copa con los titulares, sino que lo mejor habría sido mandar a vacaciones a unos, ir rotando, que al volver un grupo, saliera otro a descanso y así.

”Escucho mucho, me dejo ayudar y he conversado con muchos colegas esto. Si devolviera el tiempo y empezara de cero de nuevo, no habría jugado ese Torneo de Copa o hubiese mandado un equipo secundario. Terminamos muy saturados, el esfuerzo que se hizo para ganar el título fue muy importante y pesó. Esta experiencia la voy a atesorar, para tratar de que no me vuelva a pasar.

El técnico de Cartaginés, Géiner Segura, hizo todo lo posible por que su equipo derrotara a Santos, en la fecha 14 del Apertura 2022, pero no lo logró. (JOHN DURAN)

¿Cuánto le golpea al equipo vivir esta situación tan complicada en la que están?

Creemos en el trabajo, ustedes ven que los muchachos siguen haciendo muchas cosas muy bien. El golpe va por lo que hemos hablado de que el torneo no ha sido fácil para nosotros. Dicen que seguimos poniendo excusas, pero es algo que hacemos todos, no solo el Cartaginés, porque el torneo es muy atípico a todos lo demás que se han jugada.

”Al que no quiere reconocer lo que nos ha pasado le digo que en todo el tiempo que tengo como técnico nunca había visto tantos lesionados. Investigo, hablo con colegas que tengo fuera del país y les ha costado en este mismo semestre luego de ser campeones por los mismos síntomas que nosotros. Muchos hasta me advirtieron esto que nos pasó. Igualmente, en los fracasos se aprende mucho”.

¿Qué ha sido lo más difícil al tener tantas bajas?

Es recuperar al jugador y recuperar la parte mental. Los muchachos hacen un gran esfuerzo, veo el trabajo en cancha, pero hay otros aspectos que nos han pasado factura, como las expulsiones y nos tocó así. Me llena de satisfacción ver que están los jóvenes, que los que juegan se adaptan a nuestro modelo de juego y lo que queremos.

”Ahora, vamos a hacer un análisis con el presidente y el gerente, tomaremos decisiones para lo que viene, aunque sin dejar de lado que nos quedan dos partidos y vamos a luchar”.

¿Por qué no usó a Marcel Hernández como titular si estaba de regreso ante Santos?

Marcel apenas se viene integrando e incluso el sábado estábamos analizando qué hacer. Él físicamente aún no está, no ha trabajado con nosotros en cancha y es que apenas viene saliendo de su lesión. Sin embargo, Marcel es tan comprometido con nosotros que nos dijo que nos podía acompañar y si le tocaba, jugaba. Tomamos una decisión en conjunto con la parte médica y ya vieron que es sinónimo de gol y no es un secreto que nos ha hecho mucha falta.