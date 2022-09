Así es imposible, al Cartaginés le urge acabar ya con el martirio

Un error imperdonable en definición de Jeikel Venegas y un penal fallado (Allen Guevara), ambos en el cierre del primer tiempo; una bola en el palo de Marcel Hernández y otro pecado ante el portero del cubano, en los últimos minutos ante Santos.

Así es imposible aspirar a clasificar y es que no se trata de entrega o deseos, algo que sí tiene el Cartaginés, pero si no es un obstáculo, es otro u otro el que pone contra la pared al campeón y en medio tanto martirio, lo mejor es que acabe el Torneo de Apertura 2022.

El duelo ante los guapileños era el último cartucho que tenían los blanquiazules, pero el resultado no se dio y el 1 a 1 los condena. Al final, de seguro más de un aficionado prefería que todo terminara ya, luego de tantos problemas por no tener una buena preparación, por una agenda tan apretada, por las lesiones o las expulsiones.

Solo para el encuentro ante los santistas Géiner Segura no contó entre otros, con nueve figuras claves: Kevin Briceño, William Quiros, Daniel Chacón, Mauricio Montero, Michael Barrantes, Byron Bonilla, Marco Ureña, Diego Sánchez y Dylan Flores. Todo su banquillo estaba repleto de juveniles del alto rendimiento y no tenía un “9″, por lo que tuvo que improvisar.

Si bien volvieron Carlos Barahona y también Marcel superó todos los problemas que le impedían estar en cancha en el torneo local desde el pasado 7 de agosto (expulsión y lesión), no está al 100%. Es más, sus propios compañeros revelaron que el isleño estaba tocado aún, pero quería aportar. El “9″ lo hizo con el tanto del empate en el 77′, no obstante no pudo dar más.

El atacante de Cartaginés Marcel Hernández (izquierda) volvió tras su lesión y marcó ante el Santos, pero no pudo evitar el empate. Ronaldo Araya (derecha) se lamentó tras el resultado en el Fello Meza, en la fecha 14. (JOHN DURAN)

Por más que Segura quiere y va a luchar hasta el final, realmente lo más idóneo para el monarca es disfrutar los dos choques que le restan, sumar más puntos para no pensar en la parte baja y empezar la planificación del próximo campeonato.

No hay duda que el plantel del conjunto de la Vieja Metrópoli tiene más calidad del que se consagró apenas el 6 de julio, pero con tantas complicaciones, su timonel ha pasado 14 fechas tratando de tapar goteras e intentar no ahogarse.

La afición da señales de que entiende lo que pasa, no pide la salida del estratega y tampoco la emprende con los futbolistas. Eso sí, le tocará a la dirigencia empezar desde ya la toma de decisiones, ya que hay mucho por definir: continuidad de Géiner, renovación de Hernández, fichajes, salidas y planificación de lo que tanto añoraban, una buena pretemporada.

Santos también perdonó

El Santos no ha mostrado una buena versión en el Apertura 2022, por algo apenas suma 11 unidades en 14 duelos, pero tampoco es un equipo fácil o de mala calidad. Los guapileños cuentan con jugadores interesantes, como Anderson Núñez, quien marcó el primer gol en el minuto 60′.

Otro que también destaca es Alexandre Lezcano, gran figura en el Fello Meza con tapadas importantes y de alto nivel, como la mano con la que sacó un disparo al ángulo de Brandon Bonilla. El meta pudo hacer algo más en el empate, sin embargo, tampoco le resta méritos.

Los visitantes pudieron salir con algo más del Fello, generaron dos ocasiones inmejorables en el cierre, pero también pecaron en definición y se toparon a un Darryl Parker que resolvió de buena manera.

Ficha del juego:

- Cartaginés: 1

Titulares: Darryl Parker, Kevin Espinoza, Carlos Barahona, Isaac París, José Luis Quirós, Brandon Bonilla, Víctor Murillo, Jeikel Venegas, Kenneth Cerdas, Ronaldo Araya y Allen Guevara. DT. Géiner Segura.

Cambios: Emmanuel Chacón (París, al 56′), Marcel Hernández (Murillo, al 56′),

- Santos: 1

Titulares: Alexandre Lezcano, Mauricio Salas, Alvin Bennett, Sebastián Castro, Jhamir Ordain, Luis Hernández, Armando Ruiz, Isaac Salas, Starling Vega, Michael Barquero y Anderson Núñez. DT. Alberto Moraga.

Cambios: Morrison Palma (M. Salas, al 23′), Edder Solórzano (Núñez, al 61′), Denilson Mason (I. Salas, al 81′), Denilson Canales (Barquero, al 81′).

Goles: 0-1 (60′): Núñez. 1-1 (77′): Hernández. Árbitros: Hugo Cruz con Carlos Fernández, José Montes y Steven Madrigal. Estadio: José Rafael “Fello” Meza, 11 a. m.