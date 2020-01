No, así no será. Nosotros debemos estar alineados con Federación, Unafut, nos vamos con la experiencia de ellos, porque no queremos una superexposición de partidos. Nosotros tenemos un borrador que por supuesto debemos verlo con la Unafut y los clubes, pero en él no hay partidos que choquen. Hay que tener claro que a nivel competencia tampoco es lo más atractivo, porque si en un partido están Saprissa - Herediano y del otro lado Alajuelense - Cartaginés, no tiene sentido dividir la pantalla, a nivel estratégico, por lo tanto estamos trabajando en ese punto.