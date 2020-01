Lo que estaba esperando es en qué momento se daba, porque tenía claridad que no había otra forma sostenible de manejar el fútbol. Podía ser hoy, podía ser un año, seis meses, pero indiscutiblemente ese modelo iba a venir. Reitero, no hay forma de sostenerlo, no es negocio si no es con este modelo. No puedo decir que representara una sorpresa, estaba esperando el momento en que se iba a dar. Obviamente, no sabía si era la unión de dos canales o de forma independiente, o con una tercera fuerza.