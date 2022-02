Fuerza Herediana cambia por tercera vez la fecha de entrega de su nuevo estadio

Cortesía: Herediano Herediano inició la demolición de su estadio en julio del 2020. FOTO: Herediano

Jafet Soto se sentó frente a una cámara el miércoles a las 3:00 p. m. ‘para hablarle a la afición rojiamarilla’.

Tocó dos temas en 40 minutos, 14 de ellos sobre el momento deportivo del Team en el Clausura 2022; es el actual monarca del fútbol tico pero aún no logra ganar en siete partidos disputados. En los otros 26 minutos abordó detalles sobre el nuevo estadio, en el que por tercera ocasión Fuerza Herediana cambia la fecha de entrega del inmueble.

En octubre del 2019 presentaron las maquetas de lo que será el diseño de la casa de don Eladio, en esa ocasión explicaron que la construcción estaría para finales del 2021. Durante el año pasado, los administradores del equipo señalaron que la fecha de finalización estaría para finales del 2022, incluso, hace dos semanas Juan Carlos Retana, presidente de Fuerza Herediana, dijo en Radio Columbia, que el reducto estaría para el próximo diciembre.

Por su parte, Soto mencionó a mitad de semana que ahora la construcción estará lista en el 2023, sin precisar el mes.

“Vamos muy bien, vamos muy bien. Puedo ver a los ojos a los aficionados y decir que vamos muy bien con el estadio. (...) El estadio está espectacular y los avances que tenemos los vamos a mostrar en tiempo y forma porque a nosotros también nos emociona mucho. Estamos esperando la estructura de Guatemala”.

“Heredia tendrá un estadio de acuerdo con lo que nos merecemos porque Heredia es la cuna de la cultura y la educación de Costa Rica. Vamos a tener un estadio turístico y ya estamos haciendo las vueltas para que sea declarado de interés turístico”, explicó el mandamás deportivo rojiamarillo.

En la transmisión por las redes sociales también hubo espacio para el humor. El moderador de la conversación consultó sobre la experiencia de construir en medio de una pandemia que se inició en marzo del 2019 y aún no tiene una estimación de finalización.

Tema en el que Fuerza Herediana ha centrado el motivo por el cual no han podido cumplir con el plazo inicial.

“Es de valientes (ríe), ha sido una experiencia espectacular pero única, porque nunca más (ríe). Hemos separado la administración del club como tal con lo deportivo, porque hemos tenido que ganar títulos sin estadio”, detalló Soto Molina.

Sobre lo que no se profundizó en la conversación es en el trámite de los nuevos permisos de construcción que está en la Municipalidad de Heredia. La autorización inicial tuvo una clausura preventiva que limita las obras, según explicó a La Nación Lorelly Marín, directora de Inversión Pública del municipio.

Esto por un error en el sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC) en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). El trámite de planos tuvo el visto bueno sin que Bomberos de Costa Rica emitiera su valoración. Análisis que encontró más de 100 correcciones que hacer a los planos, en algunos se “atenta con la seguridad de los espectadores”.

Herediano tardó un año en corregir las observaciones y fue en noviembre del año pasado que recibieron el visto bueno. Hoy, el ayuntamiento de Heredia es quien estudia los nuevos planos para emitir los nuevos permisos de construcción.

Jafet Soto también decidió dar su versión sobre la solicitud que hicieron en la última asamblea de socios de la Asociación Deportiva Club Sport Herediano. En esa actividad, Juan Carlos Retana, presidente de Fuerza Herediana y socio del club, solicitó que se le condonara el pago del canon mensual ($6.700) por administrar el equipo, propuesta que no fue bien vista por un grupo de socios.

“Fuerza Herediana no solo le ha dado títulos a la Asociación Deportiva Club Sport Herediano, sino también plata. En los nueve años de estar acá les hemos entregado casi medio millón de dólares a la asociación como parte del canon que pagamos todos los meses. Esto es casi ₡340 millones en nueve años que tenemos administrando al equipo.

“En la asamblea no fui como gerente del Club Sport Herediano, fui como socio, lo soy desde 1991 en diferentes momentos”, detalló Soto.

Además, agregó que su propuesta fue “romántica y en busca de que los socios se sientan orgullosos de aportar a la construcción del nuevo estadio”.

“Cuando se hace la solicitud de que se suspenda por año y medio el pago del canon, ya que la oficina de la asociación no genera gastos porque son cubiertos por Fuerza Herediana. Hablamos que pagamos el internet, el escritorio, el televisor, el agua y la luz.

“Por eso propusimos, como socios, suspender el canon por un tiempo, monto que es de $6.700 por mes. No veo nada malo y lo dije en la asamblea, está en las actas y tengo a 44 personas de testigas, que para mí sería un sueño, como socio del Club Sport Herediano, aportar al estadio algo de la asociación. Y así lo dije, románticamente lo dije. Al final, decidimos los socios. Se hace una asamblea extraordinaria y decidimos. Punto. Eso llevará un proceso, no será de la noche a la mañana, porque los abogados de la asociación deben ver la parte legal y revisar. Incluso, nos pueden decir que no se puede y no pasa nada, hicimos el intento”, detalló el gerente deportivo rojiamarillo.

Jafet Soto Molina insiste en que la construcción de la casa deportiva de los rojiamarillos marcha de acuerdo al plan inicial de la obra, a pesar que por tercera ocasión Fuerza Herediana brinda una fecha diferente para inaugurar lo que según ellos “será el estadio más moderno de Centroamérica”.

Cambios en el aforo y en la estructura del techo.

Otro número que varía desde la presentación de la maqueta del diseño es el aforo, la primera vez se detalló que sería para 16.000 aficionados. En octubre del 2020, Retana explicó a ESPN Costa Rica que la capacidad sería para 14.000 personas. Ahora rondará los 12.000, según explicó en el programa el Negocio del Fútbol hace cuatro meses atrás.

Bomberos de Costa Rica detalló a La Nación que los últimos planos aprobados “tienen un cambio considerable con respecto a los primeros que se presentaron en el 2020″.

Randall Castro, presidente de la Asociación Deportiva Club Sport Herediano y miembro de la comisión de la construcción del nuevo estadio, explicó a este medio que los cambios en el número del aforo se deben a dos temas.

“Uno es que debimos ampliar los espacios para los accesos y las salidas de los aficionados, el otro punto es que decidimos dar un espacio mayor entre las butacas para más comodidad”, dijo Castro.

Además, el techo del nuevo inmueble también cambiará. Orlando Moreira, vicepresidente de Fuerza Herediana dijo en el programa de Radio Monumental, 120 Minutos, que la superficie “ahora será de una lona especial”.

Por su parte, Soto Molina, el mandamás florense, fue enfático en señalar que todo marcha de acuerdo a lo planeado.

“Vamos bien en los avances del estadio, pero valientes de meternos en pandemia. (...) No hemos parado, hace unas semanas le dimos tres días de descanso a los trabajadores porque no hemos parado. Estamos en tiempos con lo planificado, porque lo que hace Fuerza Herediana lo hace planificado, lo hemos hecho bien y seguimos en esa planificación puntual y medida”, puntualizó Soto.