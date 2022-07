Fernán Faerron lanza fuerte mensaje a jugadores de Alajuelense

Las reacciones de futbolistas que alguna vez vistieron los colores rojinegros afloraron luego de que Alajuelense perdiera la final del Clausura 2022 ante el Club Sport Cartaginés.

Uno de ellos fue el defensor Fernán Faerron, quien milita en el fútbol de Noruega. El zaguero publicó, la mañana de este jueves, un mensaje en el que lanza un fuerte mensaje a los jugadores manudos.

“La sangre, el coraje y el amor por la camiseta de un equipo se demuestra en la cancha, luchando cada balón y dando todo, no solo con una celebración señalándose las venas. Siento qué hay tanto que hablar pero no puedo, el karma existe y hay que tener cuidado.”, escribió Faerron.

El joven futbolista manifestó que siente “impotencia” y que un equipo como Alajuelense “tiene que jugar siempre a ganar”. “La afición merece respeto y más una tan leal como la Liguista. Siempre he sido transparente y he dicho las cosas como son, y por eso no seguí en el equipo, porque hay (personas) a las que no les gusta eso”, agregó.

Otro exfutbolista que también expresó su molestia fue Carlos Hernández, que calificó el papel de los manudos en las series finales como “ridículo”. “De cuatro partidos no le ganó un partido, cómo pretende ser campeón así”, aseguró.