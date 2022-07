Exdirectivo de Alajuelense cree que cambios drásticos serían ‘un gravísimo error’

Alajuelense está en un periodo de análisis, luego de la decepción que se llevó en las instancias finales contra Cartaginés.

Alajuelense podría darle más armas a Albert Rudé en el banquillo. Así lo dio a conocer La Nación, luego de que la dirigencia sostuvo una reunión virtual la noche del jueves.

Tomando en cuenta una serie de situaciones, como el hecho de que este mismo viernes se conoció el calendario del Apertura 2022 que empezará el miércoles 20 de julio, en la Liga intenta sopesar los pros y contra de las decisiones pendientes.

Por ejemplo, las prácticas se reanudarán el miércoles y una semana después la Liga ya estará compitiendo en el nuevo torneo. Además, el 26 de julio será el primer duelo de la ronda preliminar de la Liga Concacaf contra Águila de El Salvador.

“Mi humilde opinión es que a estas alturas venir a hacer un cambio drástico de gerencia deportiva y de cuerpo técnico sería un gravísimo error en Liga Deportiva Alajuelense”, expresó el exdirectivo rojinegro, Aquiles Mata.

Y agregó: “Ya ha pasado mucha agua debajo de ese puente y mucho conocimiento acumulado por parte de ellos y entonces no tendría sentido desperdiciar todo ese expertise (experiencia) que han acumulado hasta la fecha”.

Eso sí, también comparte la línea de que si bien es cierto Albert Rudé debe continuar, tendrían que fortalecerle el cuerpo técnico y que haya más expertos a su alrededor, aconsejándolo.

“Sería que se deje asesorar el cuerpo técnico por personas con conocimiento en materia deportiva y que sean de la casa, una especie de acompañamiento, pero con autoridad, eso sí. Y ese acompañamiento con autoridad para tomar decisiones no para quitar técnicos ni para quitar gerencias”, apuntó.

Aquiles Mata insistió en que desde su óptica le parece que “sería un gravísimo error a estas alturas venir a hacer un cambio drástico de técnico y de gerencia deportiva”.

“La Junta Directiva tiene que tomar la decisión, pero me parece que por el momento es lo más atinado. Si ya en el transcurso del tiempo se nota que las cosas no caminan bien, desde luego habrá que hacer modificaciones más drásticas, pero de momento no sería lo más lógico venir a tirar por la borda todo este aprendizaje que han acumulado estos dos señores”.

El exdirectivo rojinegro señala que en este momento, la Junta Directiva debe tener mucha madurez para que las cosas fluyan de la mejor manera.

“Haciendo un acompañamiento bastante importante con gente de la casa, gente conocedora. Tal vez un exdirectivo con conocimiento, o algunas personas técnicas en fútbol para que den ese apoyo”.

Otra posición. La Agrupación Somos La Liga (ASLL), integrada por un importante número de socios de Alajuelense emitió un pronunciamiento oficial a través de sus redes sociales.

“Una vez más, venció el discurso mediocre, las decisiones aventuradas y el desvanecimiento de lo que fue en su momento una de las culturas ganadoras más imponentes en Costa Rica y América Latina”, señalan los militantes de ASLL.

Y añaden: “Basta ya de las decisiones improvisadas, del discurso conformista y mediocre del ‘perdón a la afición’. Quién diría que la ‘Liga del Futuro’ se quedaría en una idea vacía, en un equipo que pierde su grandeza en las fases finales, en un equipo que cada vez decepciona más a su gente”.

Ahí le dicen a los altos mandos del equipo, es decir, la Junta Directiva y cuerpo administrativo que está en ellos empezar la reconstrucción.

“No más improvisación, no más jugar con su gente. Nuestro reconocimiento y admiración a cada uno de los liguistas en todo el mundo, por siempre demostrar porque esta institución es diferente, por dejar su voz y acompañar a la institución durante este torneo”.

Finalmente, quienes integran ASLL aseguran que siempre estarán ahí, al lado de Alajuelense, “pero necesitamos que se tomen decisiones, pasarán los años, los jugadores, dirigentes pero esta afición estará siempre”.