Alajuelense podría darle más armas a Albert Rudé en el banquillo

Albert Rudé tiene contrato con Alajuelense hasta finales de año. (Rafael Pacheco Granados)

Alajuelense trata de no dar más pasos en falso y por eso analiza muy bien lo que tiene que hacer.

En la Liga no se quieren equivocar, ni quieren tomar decisiones precipitadas, al calor del momento. Además, el tiempo resulta su peor enemigo.

La continuidad o no de Albert Rudé estuvo en análisis. Por un lado la dirigencia y la gerencia deportiva no pueden hacer caso omiso al clamor del liguismo, que en todo este tiempo no ha terminado de hacer clic con el técnico español, como él mismo manifestó meses atrás.

No es solo porque la gente grite “fuera Rudé”, es porque en la final de segunda ronda y en la gran final no se vio la versión de Alajuelense que se esperaba.

Pero es que está la posición de quienes creen que a Rudé se le puede fortalecer con la presencia de un asistente que conozca más el entorno de la Liga, del fútbol nacional, que lo guíe, porque tampoco hay tiempo para empezar de cero.

Dentro de los planes también está la posibilidad de que sea asesorado por conocedores de fútbol, de la casa, que puedan orientarlo y hacerle ver alguno de esos detalles de los que él tanto habla y que quizás se le escapan.

Inclusive, el propio Agustín Lleida mencionó el miércoles por la noche que cuando se cortó el proceso de Andrés Carevic, “pensamos a corto plazo para salir campeones y no nos fue muy bien”.

A hoy, el plan es que siga Albert Rudé, como ya lo había dejado entrever Lleida minutos después de que la Liga vio como Cartaginés celebraba en el Morera Soto.

Y como también lo dijo abiertamente el capitán Bryan Ruiz, quien opina que el español debe seguir al frente del banquillo rojinegro.

Albert Rudé lleva 281 días al frente de la Liga. En 40 partidos suma 21 ganes, 10 empates y 9 derrotas.

El golpe más duro que se ha llevado es lo sucedido en este Clausura 2022, en el que ganó la fase regular, pero Cartaginés forzó a Alajuelense a una gran final y en el Morera Soto rompió esa sequía de 81 años sin ser campeón.