Excapitán del Cartaginés se sorprende a sí mismo al verse como profesor universitario

Jugó 16 años en Primera División, disputó unos juegos olímpicos, se convirtió en referente del Cartaginés y como capitán estuvo muy cerca de levantar el título en el 2013. Sin embargo, hoy en día a José Villalobos Chan no le agrada del todo que lo llamen exjugador, prefiere que se refieran a él como el ingeniero o el ‘profe’.

José Villalobos Chan es licenciado en ingeniería industrial. Además, cursa una maestría en administración de negocios. Desde hace seis años es profesor en la Universidad Americana de Costa Rica (UAM). (José Villalobos Chan.)

Chan sabe como pocos lo complejo que es llevar la carrera de futbolista de la mano con los estudios. Incluso, sacó su licenciatura en ingeniería industrial siendo papá y asegura que nunca le pasó por la cabeza dejar o pausar los estudios en la Universidad Hispanoamericana.

A su parecer, se graduó tarde, ya que lo hizo con 26 años. No obstante, no se avergüenza de esto, al contrario, considera que no hay edad para dejar de estudiar. Actualmente cursa una maestría en administración de negocios y para sorpresa de muchos, incluido él, tiene seis años de ser docente en la Universidad Americana de Costa Rica (UAM).

Los consejos de sus padres fueron claves, ya que desde el primer día que contempló dedicarse al fútbol le pusieron una regla inquebrantable: lo iban a apoyar al 100% y no le faltaría nada, siempre y cuando no abandonara el colegio y sacara una carrera.

José Villalobos Chan entró en el 2015 a trabajar con la Municipalidad de Cartago, en el área de planeamiento estratégico y control interno. Luego de esto, pasó al departamento de gestión de servicios municipales, donde tiene cinco años. (José Villalobos Chan)

Villalobos no solo le cumplió a sus papás, sino que puso por delante su profesión, antes que seguir en el balompié. Se retiró a los 33 años, en el 2015, pese a que tenía contrato en Primera con Uruguay de Coronado y se sentía con ganas de continuar.

Para él, había poco que pensar, ya que le pusieron sobre la mesa una oferta de la Municipalidad de Cartago, en un puesto afín a su carrera; desde el 2015 labora con el municipio de la Vieja Metrópoli.

“Me para gente y me pregunta que qué hago, que si estoy dirigiendo o incluso que si estoy jugando, pero no. Recuerdo que mi último partido fue un Uruguay contra Saprissa un domingo y ganamos, pero ya el lunes debía presentarme a iniciar mi trabajo en la municipalidad. Tenía una oficina en el palacio municipal y me ponía a ver hacia el parque y quería regresar al fútbol, hasta me preguntaba: ¿qué estoy haciendo acá?”.

“Sin embargo, ahí de nuevo llegó el consejo de mis papás, quienes me dijeron que ya debía cerrar la página y enfocarme en lo que venía, porque de lo contrario en tres años más me iba a costar mucho. La decisión de retirarme también fue complicada en lo económico, pero uno sabe que debe ir acomodando muchos aspectos cuando se acerca el final de la carrera”.

El excapitán de los brumosos no se quedó conforme con su licenciatura. Asegura que el fútbol le enseñó disciplina y no quedarse en una zona de confort. Chan sacó un título como auditor líder en gestión de calidad, está cursando su maestría y en la Municipalidad pasó por dos puestos: planeamiento estratégico y control interno y hoy en día gestión de servicios municipales.

José Villalobos Chan disfruta su trabajo en la Municipalidad de Cartago y lo combina con la docencia universitaria. El exjugador del Cartaginés cursa una maestría en administración de negocios. (José Villalobos Chan)

Extraña faceta como profesor de Chan

José Villalobos Chan siempre se visualizó ejerciendo su carrera de ingeniero industrial, pero jamás le pasó por la cabeza que tenía la vocación de enseñar.

Desde hace seis años la vida lo sorprendió, al punto que una de las facetas que más disfruta es ser profesor universitario. Actualmente imparte clases en la UAM y también lo hizo en la Universidad Latina.

No falta quien lo reconozca y se le acerque en el aula a confirmar si es el mismo defensor aguerrido que vistió la camiseta de Cartaginés, Herediano, Pérez Zeledón, Uruguay de Coronado y la Selección de Costa Rica, en los Juegos Olímpicos de Atenas (2004).

“Es vacilón, porque mucha gente me dice exjugador y yo les digo que no es así, que soy el ingeniero. La etapa de jugador es pasada y aunque no olvido y le tengo cariño, ya quedó atrás. Tengo varios años de ejercer como ingeniero, pero mucha gente me vacila, porque me gustó la docencia universitaria”.

“Mucha gente, incluso excompañeros del fútbol, no se imaginan a José Villalobos como docente universitario, pero lo veo como un bonito pasatiempo, porque me gusta la formación... Me caractericé por ser un facilitador en mi época de jugador y en la universidad es igual. Trato de transmitir mi experiencia a los estudiantes y también aprendo mucho de ellos”.

A Chan aún le causa un poco de gracia el verse entregando actas, calificaciones y revisando proyectos y tesis. No obstante, le apasiona y le agrada mucho.

Chan aconseja a los jóvenes

José Villalobos Chan tenía muy claro que el fútbol no era para toda la vida y por lo mismo, desde que firmó su primer contrato buscó incluir cláusulas con becas para estudiar. Gracias a estos beneficios sacó su carrera, ya que la mayoría de equipos tienen estos convenios y asegura que en su época se perdían.

Por más que su faceta de futbolista se alargó 16 años y reconoce que le fue bien en lo económico, como para darle estabilidad a su familia, sabía que no podía estancarse.

El exdenfesor aprovechó para enviarle un consejo a los jóvenes que piensan que no tienen tiempo para estudiar o que creen que con el fútbol pueden resolver todo.

José Villalobos Chan jugó 11 años con el Cartaginés y fue subcampeón con los brumosos en el Torneo de Verano 2013. (Jose Rivera )

“He leído mucho y veo estudios que reflejan que los jugadores mejor preparados a nivel intelectual toman mejores decisiones en la cancha. Esto se da en las ligas top del mundo, donde las grandes figuras suelen tener una actividad empresarial o profesional paralela. Le aconsejo a los jóvenes que se preparen y que lleven el estudio como un complemento”.

Villalobos Chan no cierra las puertas al fútbol

La etapa como futbolista quedó atrás, pero José Villalobos Chan no le cierra las puertas al deporte que ama. Eso sí, se visualiza en otra área, más que todo aplicando sus conocimientos en administración y la experiencia que adquirió en la cancha.

Chan tiene una espinita y aunque asegura que ya superó la polémica jugada con Víctor Mambo Núñez, en la final de Verano 2013, le gustaría saborear las mieles de un campeonato con Cartaginés. Villalobos vio la roja en el juego de vuelta frente a Herediano y los florenses se consagraron en penales.

En la acción, ambos cayeron al suelo y el central Rándall Poveda determinó que Chan golpeó al flórense, por lo que pitó penal para Herediano y expulsó al brumoso.

José cerró este capítulo al ver a los blanquiazules dar la vuelta en el Clausura 2022. Incluso, confesó que fue uno de los miles que celebró como aficionado el cetro y ya prácticamente nadie le habla del tema. Su anhelo ahora es colaborar, ya no como capitán, sino como líder en lo administrativo.

“No dejo de lado el fútbol, porque me apasiona. Algunos me pregunta que por qué no fui entrenador, porque me veían con carácter fuerte y como líder, pero no me visualizaba dirigiendo a un equipo. A lo que no le cierro las puertas es a una gerencia deportiva, donde pueda aportar todo mi conocimiento a nivel de procesos y a nivel de administración de negocios, pero en el fútbol”.