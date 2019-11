La verdad, cuesta salir airoso del reducido espacio en tiempo y lugar de la rueda de prensa después del partido. A mí me pasaba. Tenía en mente una super pregunta, bien guardadita para lucirme y justo cuando me tocaba, el colega anterior salía con la misma y me dejaba a mí el mosquero de improvisar y extraer un nuevo conejo del sombrero. Vuelvo y repito (ay, carajo), el asunto no es tan simple, pero vale la pena intentarlo en beneficio del público. Porque la cantinela del “esto es fútbol”, ya todos y todas nos la sabemos.