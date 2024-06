Esteban Alvarado le cumple el deseo a Saprissa y expone su anhelo para retirarse

Justo el día después de conquistar el título 40 con Saprissa, Esteban Alvarado puso a pensar a los morados. El portero había colgado un mensaje que ponía en duda su continuidad con el club, sin embargo, no tienen nada que temer: Alvarado ya le cumplió el sueño a los tibaseños.

Esteban Alvarado presumió con mucha alegría los tres títulos nacionales que ha ganado con Saprissa. (Cortesía de Saprissa)

El arquero finalmente renovó con el Monstruo por un año más e incluso, reveló el gran anhelo que tiene antes de retirarse con la camiseta de sus amores.

“No había tenido participación en el torneo anterior, pero tengo año y medio en este club y siempre tuve un propósito claro. Me he mantenido fuerte mentalmente. Esta es mi casa, de acá salí y solo el que sabe de fútbol entiende la felicidad que siento al estar en un equipo al que llegué a los 17 años”, contó en una entrevista que difundieron los tibaseños.

Así mismo, indicó: : “Compartí con leyendas que me ayudaron a forjar este ADN morado y veo como un privilegio estar con el club que me dio la salida hacia Europa. Quiero retirarme acá como campeón”.

Esteban, de 35 años, vivirá su tercera etapa en Saprissa, club que lo vio nacer y al que regresó a inicios de 2023 después de haber pasado por equipos como AZ Alkmaar, Trabzonspor, Herediano y Limón.

Antes de renovar el año pasado, el arquero recibió una oferta de San Carlos y recientemente Sporting y Liberia pretendían sus servicios. No obstante, su deseo de quedarse en Saprissa prevaleció.

“Es uno de los días más felices de mi vida, no tengo ninguna duda. No podía irme de Saprissa, hay un compromiso moral y de corazón con la afición. Lo que viví el domingo cuando salimos campeones fue espectacular. He sentido el cariño de la gente en los otros países en los que estuve, pero en la Cueva es diferente”, manifestó el portero.

Alvarado solo disputó cuatro partidos en el Torneo de Clausura 2024 (tres como titular), pero apareció en las finales para salvar a Saprissa con sus tapadas. El portero fue clave en el duelo ante Alajuelense y ahora espera ganarse la titularidad en el próximo certamen y levantar otra copa.

“Voy a poner un ejemplo: una final es algarabía, ansiedad y nerviosismo, pero en Saprissa se vive como un partido más. Para Saprissa ganar un campeonato es solamente conquistar uno más y por eso se celebra el día que se gana y al día siguiente sabemos que debemos ir por la 41. Llevamos cuatro en fila, pero hay que ir por otra más, así nos lo exigen acá”, explicó Alvarado.

La portería del Monstruo podría sufrir cambios, ya que se habla extraoficialmente de una posibilidad muy fuerte de que Kevin Chamorro se marche al fútbol de Portugal.