Estadísticas ponen al clásico como la gran prueba para Albert Rudé y Alajuelense

Albert Rudé dirigirá a Alajuelense por quinta ocasión en un clásico y quiere quedarse con los tres puntos. En los pulsos anteriores se dieron dos empates y dos derrotas. (Rafael Pacheco Granados)

Los clásicos se ganan y punto. Ese es el pensamiento que tienen a lo interno de Liga Deportiva Alajuelense y es el sentir de la afición rojinegra, pero a la vez, es algo que los manudos no hacen desde hace un año.

Esa es la primera estadística que la Liga buscará revertir este miércoles, a partir de las 8 p. m., cuando visite a Saprissa en el Estadio Nacional.

La última victoria de Alajuelense contra su archirrival data del 18 de abril de 2021, cuando se impuso 0-5 en Tibás. A partir de entonces se han disputado siete clásicos, con cuatro victorias moradas y tres empates.

Por los momentos de ambos equipos, el liguismo cree que este es el momento para que Alajuelense se imponga contra una ‘S’ que ha tenido un torneo bastante flojo y que está en el fondo de la tabla.

“Yo siento la obligación de ganar todos los partidos y este no es una excepción. No creo que haya ningún partido que en una institución tan grande podamos decir no siento la obligación de ganarlo, esto es imposible”, expresó el técnico de Alajuelense, Albert Rudé.

Dijo que ellos deben ir a cualquier cancha, contra cualquier rival y pararse ahí, con la obligación de ganar y que a veces lo consiguen y a veces no, pero que siempre trabajan para eso.

“Sabemos que un clásico te da ese plus a nivel de victoria por un tema que es un partido donde se enfrentan dos equipos con mucha historia, con mucha rivalidad, archirrivales y para nosotros tiene ese aliciente extra que creemos que es importante para toda la comunidad manuda”, citó el español.

Y agregó: “Somos responsables, sabemos lo que tenemos entre manos y lo que estamos trabajando a muerte para poder sacar esos tres puntos que van a ser capitales, van a ser muy importantes, no solo por la tabla, sino por lo que significa ganar un clásico en estas instancias”.

Además, el trabajo de Rudé también ha sido cuestionado, porque hasta el momento, Cartaginés es el único rival tradicional al que ha podido ganarle. Hace pocas semanas, la afición pedía su salida a gritos, pero el equipo reaccionó y se montó en un carrusel de victorias.

Las críticas bajaron su tono, el modelo de juego y el estilo tienen aceptación entre los jugadores y los aficionados, aparte de que la Liga al fin consiguió lo que tanto quería, que era despegarse en la tabla, buscando consolidar ese liderato.

La tarea más inmediata y pendiente para Rudé es ganar un clásico. Según el periodista y estadígrafo Alex Calderón, si el español no gana el duelo de este miércoles contra Saprissa, igualaría el registro de Millan Kollar como el técnico extranjero con más clásicos sin ganar desde que asumieron al club manudo.

Kollar llegó a cinco duelos contra Saprissa sin victorias y lo hizo hasta el sexto juego, cuando la Liga se impuso 2 a 1, en 1982. Actualmente, Rudé ha dirigido cuatro clásicos, con un saldo de dos empates y dos derrotas.

“Esto es para todos los técnicos, cuando las cosas no van del todo bien, eres irregular, cuesta más tener esa conexión. Cuando las cosas empiezan a funcionar, tanto a nivel de desempeño como a nivel de resultados, que las cosas acompañan, todo empieza a fluir un poco más y todo se cohesiona más”, explicó Rudé.

Añadió que en Alajuelense están cohesionados como institución y detalló que ahí se refería a cuerpo técnico, jugadores, administrativos y directivos.

“Estamos muy unidos, muy fuertes en estos momentos y eso es gracias al gran desempeño que estamos teniendo y al respaldo de los resultados, que no siempre es así. A veces estás haciendo un buen desempeño, pero no se traduce en resultados, últimamente sí se está emparejando y estamos intentando mantener ese nivel, tanto de juego, como de resultados y sabemos que un clásico te marca muchas cosas y una puede ser esta”, detalló.

Rudé destaca que la Liga va en una línea muy ascendente y que una victoria sería un paso más en esa dirección, para que el liguismo pueda disfrutarlo.

“Nosotros queremos regalarle a la afición una victoria en un escenario tan importante como un clásico y estamos enfocados en ello, pero siempre con responsabilidad. Un clásico es un partido bravo, un partido difícil, pero nosotros lo tomamos con total responsabilidad, sabiendo que estamos en un buen momento y queremos que este buen momento valga este miércoles para llevarnos los tres puntos”.

El timonel rojinegro está impactado con la respuesta de la afición en los últimos partidos. El equipo empezó a mandar mensajes desde la cancha con hechos, más que con palabras y desde las gradas lo captaron. Ahí volvió la comunión.

“Yo pienso que la afición ha sido espectacular, ha sido increíble, yo no me lo creía, cuando salí el otro día dije: ‘Dios mío, es que parece que estamos en casa’. Y no solamente ha sido de un partido, en Guanacaste en Semana Santa estaba lleno de liguistas, en Guadalupe también. Cuando juego en casa, juego en casa y cuando juego afuera parece que también estoy en casa, de alguna forma, a nivel de afición y eso lo agradece mucho el equipo”.

Por eso, a Rudé no le extrañaría que este miércoles haya muchos liguistas en el clásico 337 del fútbol costarricense, que se jugará en el Estadio Nacional.

“La afición nos ayuda mucho a ese empuje que a veces hace falta y que seguro en un clásico vamos a pasar malos momentos, momentos apretados. Vamos a necesitar de ese empuje de la gente y estoy seguro de que nos lo van a dar”, finalizó un Albert Rudé que al igual que cualquier liguista, anhela ganar el clásico.

