Alajuelense cruza los dedos para contar con tres de sus figuras titulares indiscutibles contra Saprissa

En Alajuelense saben que este clásico es muy importante para la credibilidad de su trabajo. Albert Rudé esperará hasta el último minuto a tres hombres que se resintieron el domingo. (Prensa Alajuelense)

Faltaba la última práctica de Alajuelense previo al clásico de este miércoles contra Saprissa y Albert Rudé aseguró que sería ahí donde vería la evolución de tres jugadores que salieron golpeados el domingo.

Se trata de Celso Borges, Alex López y Johan Venegas. Según el técnico de la Liga, los tres terminaron con molestias y se hicieron las pruebas pertinentes.

“Estamos esperando a nivel deportivo ver si pueden estar para el clásico, esperaremos hasta el último momento para ver si podemos contar con ellos”, aseguró Rudé.

Perder no implicaría mayores cosas en la tabla de posiciones, pero sí golpearía el ego del aficionado de Alajuelense que desde hace rato quiere ganarle a Saprissa. ¿Cómo lo toma?

Nosotros sabemos que siempre es lo mismo en cada partido, tienes los tres escenarios, puedes ganarlo, perderlo o empatarlo. En todos los partidos es lo mismo. Entonces nosotros siempre proponemos los partidos para ir a ganarlos, no va a ser una excepción el miércoles.

Sabemos de la importancia para seguir manteniendo la línea que llevamos de resultados de juego y en la tabla de posiciones. También somos conocedores del extra de este partido. Es un clásico, queremos regalarle una victoria a la afición, sabemos que es importante para el vestuario y para el cuerpo técnico tener un gran desempeño y podernos llevar los tres puntos y estamos muy enfocados en ello, con mucha responsabilidad y mucha consciencia de lo que significa el partido de este miércoles.

Freddy Góndola dice que el fútbol da revanchas. ¿Usted lo ve así?

Yo veo este partido como un partido muy difícil, porque un clásico para mí a nivel personal lo siento 50-50, dejas aparte las dinámicas, la tabla y cómo vienen los equipos. Eso hace que las condiciones del partido sean muy complicadas, no va a ser nada fácil y creo que el equipo está muy consciente de ello, de que va a ser muy difícil ese juego.

Nosotros lo tomamos con mucha responsabilidad, sabemos que es importante ganar este juego, porque hay muchas cosas más en juego que los tres puntos y queremos ganarlo sí o sí para nuestra afición, para el cuerpo técnico, para el camerino, para toda la institución.

¿Podría decirse que ya tiene su once titular, viendo las últimas formaciones?

El tema de los onces depende mucho primeramente de lo que necesitemos nosotros proponer como Liga Deportiva Alajuelense en el terreno de juego y después, cruzarlo con las características del rival. De ahí nosotros sacamos el once que creemos que nos puede acercar más a los tres puntos, a ganar el partido.

Ahí se suman condicionantes, últimamente del calendario, por ejemplo. De lesiones, de cargas, de jugadores que por ejemplo están fatigados y necesitan un descanso o a lo mejor necesitan jugar solo 60 minutos para no arriesgarlos. Hay una serie de condicionantes en este calendario que hacen que tengas que ser bastante precavido en el tema de los onces.

Nosotros llevamos unos cuantos partidos con un once que es muy similar y es posible que sigamos utilizando ese once, pero siempre teniendo en cuenta todos esos matices que hacen que uno se tenga que ir adaptando a cada contexto, a cada partido.

¿Qué han analizado de Saprissa que está en un mal momento?

Para mí es un 50-50, no nos fijamos en nada más que el análisis deportivo del equipo. Nosotros hemos hecho un extenso análisis, sabemos la forma de jugar de Saprissa porque lo hemos enfrentado varias veces, tiene una estructura muy clara que es un 4-3-3, a los jugadores los conocemos perfectamente y el camerino los conoce por haberse enfrentado muchas veces.

Sabemos que ellos tienen variantes que las han utilizado en los últimos partidos, como puede ser una línea de cinco y todo esto lo tenemos estudiado. No podemos saber cómo van a salir a pararse, pero sí tenemos estudiados diversos escenarios y estamos trabajando en ellos para intentar sacar ventajas en lo que se pueda dar en el partido.

¿Qué tan diferente es este clásico ahora, tomando en cuenta que el rival ahora tiene otro entrenador?

Referente al primer clásico es totalmente un mundo aparte, cada partido es un mundo aparte, cada partido, cada jornada creo que tiene una historia totalmente diferente y el clásico no es una excepción.

Estamos tratando de sacar toda la información posible a nivel deportivo del rival, viendo los parados que puede tener, viendo los posibles jugadores que pueden jugar, las características que pueden llevar a cabo a nivel de juego y tratar de hacernos fuertes en nuestras virtudes y poder sacar los tres puntos.

Se dice que esta podría ser la oportunidad de Saprissa para tratar de llegar a los puestos de clasificación, que podría ser el trampolín, que siempre es motivante el clásico. ¿Son conscientes de que podría ser el entierro de Saprissa, por decirlo de alguna manera?

Nosotros lo tomamos desde nuestra perspectiva, nosotros solamente nos enfocamos en nosotros a nivel deportivo y de objetivos, no miramos más allá a los demás equipos y sabemos que nosotros debemos ganar por nosotros, por nuestra gente, por nuestra afición, por los jugadores, por la directiva, por el cuerpo técnico, por la institución, por nosotros.

Porque queremos quedar de líderes, sabemos que estos tres puntos te acercan aún más y además, en un clásico, como digo, hay más cosas que esos tres puntos y es muy bueno poder sentir esa alegría después de ganar un clásico y queremos que todo el mundo lo sienta.

¿Podemos garantizarlo? No, nadie puede garantizar nada a nivel de resultados. Creo que ningún equipo del mundo puede garantizar resultados, lo que garantizamos nosotros es trabajo, responsabilidad y que vamos a dar todo para ganar ese partido y mantenernos ahí arriba.

¿Parte de lo que se juega es el convencimiento dentro del camerino de que están para ser campeones y que tal vez esos fantasmas de otros torneos de que, con todo respeto, son el equipo que levantan muertos?

Yo creo que en este extra, que es evidente que existe y que nosotros somos conscientes de que no debemos ser tajantes, no debemos ser deterministas en si ganamos pasa algo y si perdemos pasa otra cosa. Nosotros somos conscientes que queremos ganar ese partido por los condicionantes que mencioné y estamos trabajando muchísimo, porque sabemos de la importancia no solo de los tres puntos, de la dinámica de mantenerla, sino de lo que significa para toda la institución y para toda la gente que rodea a la institución ganar un clásico.

No queremos ponernos presión de más, no queremos que sea un tema determinístico, de decir si ganamos somos los mejores y si perdemos somos los peores. Yo creo que hay que ir partido a partido, hay que ir paso a paso con mucha responsabilidad y jugar todos los partidos como una final.

Hay que tomar ese clásico como si fuera una final, con ese extra que vamos a necesitar porque va a ser muy bravo, muy duro este partido. Da igual como lleguen los equipos, sabemos y somos conscientes de que no nos podemos relajar ni palmo un porque va a ser muy duro.

Antes cuando le anotaban de primero, a Alajuelense se le complicaban mucho los partidos y en los últimos dos juegos ocurrió y el equipo le dio vuelta a la situación. ¿Qué hizo para corregir eso?

El tema de la contundencia nuestra es muy importante para el manejo del partido. Sabemos que si anotamos primero, de la forma en la que jugamos nos ayuda mucho al trámite del partido.

Nos estaba costando cuando nos pegaban a nosotros primero, decíamos que el trámite era diferente, que el rival seguramente nos cede la iniciativa, se tira atrás, nos cierra los espacios y eso hace que sea un poco más difícil de manejar a nivel de tener la calma, la paciencia, mover el balón, saber que las ocasiones que tengas las tienes que materializar porque hay que dar la vuelta.

El juego se va haciendo viejo y nosotros hemos ido trabajando todo eso, a nivel mental, a nivel emocional, con ejercicios de escenarios de juego en la cancha para que pudiéramos ir revertiendo estas situaciones.

Pero al final, donde la reviertes es en partidos de competición y lo hemos hecho últimamente y eso nos ha llenado más de confianza y queremos seguir por ese camino, sabiendo que aunque anotemos nosotros, o aunque nos anoten, el partido sigue. Nosotros tenemos la capacidad y las herramientas para salir con la victoria.

Freddy Góndola se perdió el clásico pasado por el tema de los permisos de trabajo. ¿Ha conversado algo con él por ser su primer clásico acá?

Ya saben que en el último clásico no pudimos contar con los extranjeros por el tema de los permisos, esta vez sí lo podremos hacer. Y lo que decíamos el otro día: Freddy es un jugador de experiencia, él ya sabe jugar al límite, sabiendo que tiene cuatro amarillas y sabiendo que tiene que dar lo máximo, pero sin excederse en aquello que le puede perjudicar a él y a su equipo y el domingo lo hizo fenomenal, porque hizo un partidazo.

Jugó al límite, salió limpio y contaremos con él. Es un jugador que está aportando mucho y creo que tiene muchas ganas. Yo hablando con él íntimamente tiene muchas ganas de disputar un clásico y se le ve muy metido, queremos que sea importante este miércoles.

