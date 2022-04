Alajuelense tiene en el clásico una oportunidad para espantar miedos

Alajuelense convertido en superlíder visitará este miércoles a un Saprissa en problemas. El clásico será a las 8 p. m. en el Estadio Nacional. (Rafael Pacheco Granados)

¿Qué espera de la Liga en el clásico de este miércoles? Esa fue la consulta que se efectuó en el Canal AlajuelenseLN en Telegram, donde están suscritos más de 2.000 aficionados rojinegros y, de los cuales, 50 respondieron a la dinámica.

Aquí encontrará las respuestas del liguismo, con criterios bien fundamentados y con la expectativa generalizada de que este clásico que se jugará en el Estadio Nacional a partir de las 8 p. m. le sirva a Alajuelense para espantar miedos, justo cuando en el mismo equipo insisten en que vienen dándole énfasis al tema mental, de cara a las instancias finales.

“Eliminar temores”, “espantar fantasmas”, “demostrar que no es cierto que en los clásicos no importa el momento de cada equipo”, “confirmar que la Liga es mejor”, son las frases frecuentes en el sentir de los rojinegros en este ejercicio, acompañadas por no pocas que piden “hundir” a Saprissa o “demostrar” que Rudé puede ganarle a los grandes rivales.

1. Ariel Arias: Espero que primero la Liga ratifique el buen momento que está pasando en el torneo. La Liga tiene la obligación de ganar el clásico, ya que estaría enviando un claro mensaje a sus rivales directos y estaría demostrando que tiene la jerarquía para los partidos de instancias finales y no repetir la historia de finales pasadas.

2. David Ugarte: Un gane le diría un aficionado, un buen juego diría un romántico, pero lo que yo espero es un planteamiento agresivo, una buena lectura de juego por parte del entrenador, no expulsiones torpes, un equipo inspirado y comprometido hasta el último minuto.

3. Francini Blanco: Este es el momento para que la Liga termine de alejar todos los miedos y las frustraciones, que por mucho tiempo tuvo el equipo y que nos lo trasladó a los aficionados. Ya es hora de librarnos de eso y demostrar que somos mejores. Vamos paso a paso y este clásico debe servirnos para eso. Ojalá muchos liguistas vayamos al estadio. No es dejarle plata a Saprissa, es apoyar a la Liga y sentirnos otra vez de locales siendo visitantes. Además, una crisis como la que pasamos nosotros y que ahora la vive Saprissa no se sana solo con una buena taquilla.

4. Rolando Soto: Alajuelense debe ganar este juego y debe hacerlo con solvencia y contundencia, porque la diferencia en cuanto a la mecánica del juego, en esta ocasión, es bastante abismal entre los dos equipos. Hay que sacarse de la cabeza ese concepto de que el clásico es otra cosa. Un verdadero clásico solamente debe reflejar lo que cada equipo es al momento de su batalla deportiva. Lo demás no es otra cosa más que bloqueos psicológicos de una cultura basada en el temor. La Liga debe mostrar la valía de su juego demostrada en los últimos partidos.

5. Miguel Salas: Yo espero que Alajuelense juegue este clásico como una final, que elimine todo fantasma de no poderle ganar a Saprissa y dejarle fuera de clasificación. Con esto estaría mandando un mensaje contundente al resto de equipos, que tiene sed de campeón y que va a muerte por ese título.

6. Mayela Salas: Yo espero que la Liga siga como está hasta el último partido. Tienen que salir positivos, y sacar esas garras de leones.

7. Marco Valerín: Espero de la Liga que gane y se quite ese trauma mental de no ganarle a Saprissa. Eso sí, para mí es más importante lograr la 31.

8. Danny Campos: Aunque estoy muy positivo con la Liga, tengo claro que un clásico es distinto a todos los partidos y aunque la obligación es de Saprissa, creo objetivamente por lo que se ve en la cancha que la Liga gana con diferencia de al menos dos goles.

9. Horacio López: Respeto y ganas para con la afición. Y dejen de tenerle miedo a ese equipo morado que hasta el mosco de Palmares le gana.

10. Josué (se reservó el apellido): Espero contundencia, vértigo en su juego, seguridad en la defensa, tal como se ha venido haciendo en las últimas fechas. Espero que el resultado sea un gane. Pero tenemos claro que el clásico no define mucho, podemos ganar 5 a 0 (como en ocasiones anteriores) y de nada vale si no mostramos personalidad en instancias finales.

11. Maureen Castro: Espero que la Liga juegue bien y gane bien. Ya es el tiempo de que empiecen a devolver la confianza a todos los manudos que día a día les apoyamos; que aún en las más malas hemos defendido nuestros colores con orgullo. Ahora, no es solo ganar el partido... Es llenar a la institución de títulos y campeonatos. Ya es tiempo de volver a repetir los años 90′s.

12. Alejandro Rodríguez: Los clásicos son partidos diferentes, son partidos de rivales históricos y no solo se juegan tres puntos, se juega la dignidad y la semana siguiente al partido por los memes. Sin embargo, el clásico del miércoles es un partido en el que la Liga no puede perder. Estamos de cierta forma obligados a ganar. Yo sé que Saprissa también tiene que ganar si quiere seguir teniendo posibilidades de clasificar y si no quiere quedar de último en la tabla, pero por el momento de ambos equipos, la Liga tiene que ganar, punto. Alajuelense es primero en la tabla, juega muy bien y no puede ser que venga un equipo que está bien mal y gane, independientemente del rival. Se sabe que Saprissa está en casa, pero es en el Nacional, no es en Tibás. Y ya se sabe lo que pasó en el clásico anterior en el Nacional, pero la Liga después de ese partido ha subido mucho de nivel, ha mejorado la definición y ha mejorado el bloque defensivo, cualidades que faltaba ajustar en ese clásico, y cualidades que le faltan todavía a Saprissa. La Liga tiene todas para ganar, solo falta que los jugadores se la crean.

13. Víctor Corrales: Dadas las circunstancias, no hay otra alternativa más que el gane.

14. Mauricio Casares: Espero que mi Liga Deportiva Alajuelense gane, guste, golee y sepulte a nuestro archirrival. Que acabe de una vez por todas con las aspiraciones de clasificación a la segunda fase del Saprissa y así terminar también con la sequía de victorias ante este equipo.

15. Gonzalo Chacón: Yo opino que la Liga Deportiva Alajuelense va a ganar 2 a 0 en el Estadio Nacional.

16. Mónica Monge: Quiero ver a la Liga jugando como lo ha hecho en estos últimos partidos, que se vea que a los jugadores les pasa sangre por las venas y que tienen ambición de ganar.

17. Germán Ávila: Espero un equipo agresivo que juegue buen fútbol y que domine al rival, pero sobre todo, un equipo con alma y corazón. Hay que terminar de hundir al rival.

18. Fabio Soto: Espero que ganen, goleando y bailando a Saprissa. Es una oportunidad única para dejarlos fuera de las semifinales y de últimos en la tabla. Y, quizá con ello, vengar un poco esa trágica semifinal de hace dos torneos.

19. Luisa Conejo: Para nosotros no es un clásico decisivo, pero sí es muy importante. Evidentemente a Saprissa siempre tenemos que salir a ganarle y este es un momento perfecto para hacerlo. Yo veo una Liga diferente, una que sí tiene argumentos no solo para ganarle a un Saprissa en crisis, sino para ser campeón.

20. Guillermo Ruiz: Los clásicos son un campeonato aparte y puede pasar cualquier cosa, en muchas ocasiones se ha llegado igual que a este, con un equipo superior al otro, en el papel, por rendimiento y por diferencia de puntos y, el que es en teoría el no favorito gana el partido y lo gana bien. Como liguista espero que Alajuelense de un golpe de timón, confirme su superioridad y gane el clásico jugando bien, siendo superior al rival y por una diferencia de goles importante.

21. Jeremy Álvarez: Primero que nada es un clásico y se ha demostrado que no importa como vengan los equipos, es un partido aparte. Espero que los jugadores de la Liga se quiten la presión de no haberle ganado a Saprissa en los últimos partidos disputados y sigan haciendo el fútbol claro y efectivo que han venido haciendo. Que dejen que la presión caiga sobre ellos, por el torneo tan deprimente que han hecho y no ser tan predecibles en su juego, ya que la Liga en los últimos partidos ha venido explotando mucho la banda izquierda, incluso de ahí han venido la mayoría de anotaciones. Espero una Liga que desde el minuto 1 salga a buscar el partido y no cederle la iniciativa a Saprissa, así buscar darle el primer golpe y que ellos arriesguen más por buscar el partido. Eso permitiría que la Liga encuentre más espacios y lleve mucho más peligro y, por qué no, más anotaciones. Se ha demostrado que cuando a la Liga no se le encierran, el partido se le hace más fácil de manejar. Guanacasteca, Guadalupe y Cartago trataron de proponer un esquema de juego ofensivo y eso llevó a la Liga incluso a tener respuesta como contra Cartago.

22. Joseph Aguilera: Espero que la Liga gane 5 a 0 para liquidar a Saprissa.

23. Jairo Ávila: Espero que la Liga gane, los tres puntos nos consolidan en el primer lugar, pero más allá de eso sería ratificar nuestro buen momento y quitar dudas en la afición cuando el rival es un equipo grande. Es la deuda de Albert Rudé para ganar credibilidad en los partidos contra rivales directos de cara a las instancias finales.

24. Carolina Torres: Los clásicos se ganan y punto. Eso es lo que la Liga no había terminado de asimilar y que yo creo que después del último episodio entró en razón. Este clásico representa tres puntos, pero también nos ayuda para medirle el carácter a un equipo que se ve con el temperamento que antes no tenía.

25. David Moreno: Yo esperaría que la Liga gane 3-1 al Saprissa.

26. Carlos Simmons: Esperamos un equipo ofensivo desde el principio que ahogue la salida de los laterales del Saprissa , que inquieten la defensa y no permitan la salida con el balón y peor la trancision por la media cancha. Esperamos una defensa liguista conectada y centrada, que no esperen que el otro resuelva. Sobre todo esperamos el triunfo

27. Édgar Brenes: Lo que espero es que la Liga gane y que ratifique el buen momento que está pasando.

28. María Castillo: Yo como seguidora de Alajuelense espero un triunfo, porque sería decepcionante que nuevamente le sirviéramos de ‘levanta muerto’ al Deportivo Saprissa.

29. Juan Francisco Agüero: Espero que el equipo sea muy agresivo y que saque provecho del Nacional con un triunfo contundente y que de una vez saque al Saprissa del combate.

30. Jorge Cárdenas: Espero un gane, más allá de un juego vistoso y de posesión de balón, quiero que al final de los 90 minutos la pizarra diga que ganamos. Quiero ganar por orgullo, por la afición y muy importante porque hay que golpear la mesa contundentemente ganándole al archirrival. Además, espero ver ganar a Albert Rudé, ya que tiene una deuda muy grande con esta afición y esta institución. Quiero que él gane para que nos demuestre que es capaz de hacerlo con equipos que en teoría son iguales a nosotros en poderío. Quiero ganar porque tenemos que hundir más a Saprissa que viene en pésimo momento, no estamos para revivir a nadie. Estamos más bien para de una buena vez enterrar a ese equipo de Tibás. Creo que es hora de hacer valer las condiciones que nos ponen por encima de muchos equipos de Costa Rica, incluso de Centroamérica. Es un clásico y como tal lo único que cabe para mí es la victoria.

31. Gustavo Murillo: Para la Liga es necesario ganar el partido para confirmar su buen momento. Además, confirmarse que es capaz de ganar partidos que tienen esta presión de por medio. Esta sería la primera prueba de la cual ya pasó el primer examen con el partido ante Cartaginés. La segunda prueba será en las instancias finales, donde deberán demostrar que son capaces de ganar partidos finales. En general, esto es lo que espera el liguismo. Es bonito estar en el primer lugar, pero es más bonito ser campeón.

32. Rafael Palomo: Yo espero que Saprissa se encuentre con una Liga fortalecida y que quiera darle un campeonato a la afición. Va en consonancia con los deseos de Bryan Ruiz de dejar a la Liga campeona antes de su retiro. Sí quiero manifestar que yo espero que Saprissa se dé cuenta que existe una afición fiel y que por esa razón vamos a estar todos en el Estadio Nacional. Ojalá esté a reventar, porque es lo que necesita la Liga, ese apoyo para obtener el triunfo.

33. Rónald Badilla: Lo que espero es que siga jugando así con esa alineación y que no se ponga el cuerpo técnico a inventar nada de nada, que salga ofensivo y que se quiten ese peso de encima, más con la última derrota que no fue injusta, porque la verdad el que gana es el que hace los goles, juegue quien juegue mejor.

34. Isaac Guillén: Espero que la Liga salga a ganar, que no regale balones y tenemos que ser muy finos en la definición. Si solo una ocasión nos queda, hay que anotarla. También hay que cuidar mucho los delanteros de Saprissa, porque aunque vengan en muy mal momento, un clásico es un clásico. Espero que la Liga gane solvente, pero con que ganen me conformo. Siempre apoyando al equipo en las buenas, en las malas y en las peores, porque un león no destiñe. Soy liguista desde la cuna y hasta el cajón.

35. Carlos Luis Bermúdez: Espero que la Liga simplemente haga lo que viene haciendo, ganar, sin importar si es Saprissa.

36. Zaida Vargas: Espero que la Liga gane contundentemente. Pero sí no fuera así, igual continuaré siendo fiel al equipo, al cuerpo técnico, al gerente deportivo y a la junta directiva, sin criticar. Soy una fiebre y por nada del mundo dejaré de apoyar a mi amada Liga Deportiva Alajuelense. Los fanáticos no nos guiamos por la razón, sino por las vísceras, las tripas y el corazón. Liga, Liga, sí señor.

37. Nelson Solís: Espero que cada jugada que tengan a gol, la concreten, ya la afición sabe lo bien que juegan, pero a veces tratan tanto de maquillar una jugada que al final termina en nada, pudiendo liquidar a la primera. Aprovecho para decirles a los jugadores que den todo por este título y se alejen de las redes sociales un poco, ya que un comentario malintencionado los puede afectar anímicamente. ¡Viva la Liga!

38. Terence Stynze: Espero que Alajuelense saque un triunfo ante un Saprissa que no levanta cabeza en el torneo local, así que entonces hagamos leña del árbol caído. También aprovechar que Christian Bolaños será baja por lesión y es una pérdida sensible.

39. Mónica Monge: Espero algo sencillo: ganar. Un planteamiento atrevido pero cauteloso, explotando lo que la Liga históricamente ha explotado, las bandas. Con un Carlos Mora pasando por un gran momento y un Freddy Góndola que no se ha cansado de demostrar sus habilidades. Como decimos siempre, “un clásico es un campeonato aparte” y eso obliga a la Liga a recordar que este mismo rival fue capaz de ganarle hace no mucho en el mismo escenario, con los mismos hombres, siendo inferiores futbolísticamente y estando el conjunto manudo en mejores condiciones, a pesar de la baja de Freddy Góndola principalmente. No olvidemos tampoco lo que es Jeaustin Campos y lo mucho que sabe sobre clásicos y cómo jugarlos, algo que Rudé pareciera no conocer.

40. Andrés Calvo: A como están ambos equipos lo único que espero es una goleada a favor de Alajuelense. Desgraciadamente, el fútbol no es de quien lo merezca sino del que aproveche los momentos. Lo vimos en el primer clásico que quien merecía ganar y por mucho refiriéndome al desempeño en cancha era la Liga, pero con una jugada de suerte lograron ganarnos en esa ocasión. Espero que este miércoles le pongan y logremos esa anhelada victoria que nos acerca más al liderato general y posible final. Ojalá que logremos el campeonato 31.

41. Brian Ávila: Espero una Liga arrolladora, que entre literal a matar al rival, dejarlo sin posibilidades de nada, ya que viene practicando un buen fútbol y el momento por el que pasa Saprissa no es para nada bueno. Sin embargo, a este equipo le cuestan este tipo de partidos, lo cual quedó en evidencia en el clásico anterior, donde dominamos todo el partido y nos anotaron en el último minuto.

42. Shirley Acuña: Yo espero que Liga Deportiva Alajuelense saque esa casta ganadora y enterremos al Monstruo de una vez, será un juego complicado porque Saprissa tiene jugadores que marcan la diferencia, pero ya se debe demostrar de qué esta hecha la Liga y amarrar ese primer lugar.

43. Diego Sánchez: Espero que hayan aprendido la lección del clásico anterior y que hagan el trabajo que han venido haciendo en los últimos partidos. Siento que ya los jugadores entienden mejor la idea de Albert Rudé y que él también entiende mejor a los contrincantes. Esto debe ayudar a sacar los tres puntos de visita sin problema. De lo que veo actualmente, la parte que más me preocupa del equipo son los dos centrales y la portería. Siento que es lo más débil que tenemos, pero no creo que Saprissa tenga armas para sacar provecho a la parte baja.

44. Usuario or9529638: Espero que la Liga gane este partido.

45. Eliézer Henríquez: Lo que espero es que ganemos y que mandemos al archirrival al último lugar.

46. Carlos Roverssi: Deben jugar como lo hicieron contra Guanacasteca. Si Albert Rudé ha aprendido en estos meses, no debe ir a defenderse en el primer tiempo. La velocidad de nuestras puntas deben marcar el juego. Los jugadores deben perder el miedo al Saprissa.

47. Juan José Delgado: Espero que la Liga siga jugando como en las últimas fechas, cada partido es una final, teniendo la capacidad de definir cada jugada, llegando con los laterales a fondo. La rapidez de juego en el centro del campo y mucha concentración en la defensa. Pero sobre todo ver un equipo unido y esforzado. Y me gusta que el grupo vea cada juego como una final.

48. Erick Pérez: Como aficionado alajuelense espero ganar y liquidar a nuestro archirrival. Si queremos ser campeones tenemos que ir con todo, ese es mi criterio.

49. Eddy Porras: Lo que uno espera como manudo de corazón es que el equipo muestre porqué es el primer lugar. El señor Albert Rudé debe de quitarse esa etiqueta de no ganarle a los tradicionales como Saprissa y Herediano. Así se comienza a gestar que el equipo está para ser campeón.

50. Anselmo Sánchez: Espero que la Liga juegue muy bien y pregone cátedra de fútbol. Esto es lo que espero, lo demás vendrá por corolario.

