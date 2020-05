"La paternidad es una de las experiencias, es más es la mayor que un hombre puede tener. Yo me había resignado a no ser papá, pero la llegada de ella me cambió totalmente. La diferencia más grande de mi vida es que yo tenía que estar pendiente de los que están alrededor mío, antes de que naciera mi hija vivía bien con eso, pero ahora yo sé que no me puedo morir, yo tengo que estar bien para ella y eso lo tengo clarísimo", reflexionó.