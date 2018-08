“Usted piensa que puede estar toda la vida c... en la gente (vuelve a usar un improperio que podría interpretarse como “perjudicando" a la gente), como un atorrante, y no va a tener consecuencias. Ahí están las consecuencias de lo que hiciste en Saprissa, de las broncas que te comiste, de las demandas que pusiste. Ahora, ¿vos crees que sos un entrenador de la p...? Si ganaste algo solo con un equipo y con un equipazo (en Saprissa). Y cuando la Liga y Herediano estaban quebrados. Donde has ido, te ha ido como un t... (vuelve a usar una expresión vulgar en tono de molestia) ¿Usted cree que yo me como esa?”, añadió.