En Saprissa están firmes en la idea de terminar primeros

En el Deportivo Saprissa no arrugan la cara ni bajan la guardia. Santos se les plantó, les arrebató el triunfo y se quedó con el empate. Pese al mal resultado como local el domingo anterior, los morados siguen firmes con la idea de terminar en el primer lugar.

Fácil no es, y no depende solo de los saprissistas, quienes necesitan que Alajuelense, líder del torneo, no gane ninguno de los tres que le faltan en el certamen. Si la Liga suma tres puntos más -también posibles con tres empates-, a lo más que podría aspirar el cuadro morado es a un empate en puntos, con desempate en gol diferencia (de momento desfavorable para los morados por siete goles).

La Liga tiene 40 puntos, seis más que Saprissa, que con el empate 3-3 llegó a 34 unidades. El cuadro tibaseño puede llegar a 43 puntos si gana los tres encuentros que le restan: dos visitas, a Liberia y San Carlos, y un juego en casa contra Santa Ana.

Alajuelense solo requiere de cuatro puntos para confirmar el liderato.

“Debemos recuperarnos porque aún queda mucho, y mientras haya tiempo y estemos cerca del líder, vamos a darlo todo por ser primeros. El liderato siempre es posible, más en un campeonato como el nuestro, donde las canchas y el clima no ayudan; son muchos los factores que pueden afectar a uno u otro”, dijo Deyver Vega.

Deyver añadió que en el plantel siempre analizan qué hacen mal en los juegos, cómo corregir para no ceder terreno, y por eso salieron dolidos tras el empate 3-3 con Santos.

“Ahí estamos; todavía tenemos chance y vamos a darlo todo por estar en la cima”, indicó Deyver Vega.

Kendall Waston, quien hizo el primer gol de Saprissa contra Santos, coincidió con Deyver Vega en que aún tienen posibilidades de ser primeros.

“Numéricamente es posible y eso es lo que vemos”, dijo el “Gigante”, quien también dio su punto de vista sobre cuál es la prioridad para ellos: llegar a semifinales sin lesionados, con el grupo completo, y llegar como líderes.

“Lo primero es llegar en el primer lugar. Nadie quiere que las lesiones sucedan, pero son parte del fútbol, y lo principal es lo grupal. Desgraciadamente, hemos tenido compañeros con molestias, pero se vienen recuperando para que en la recta final estemos la mayoría disponibles”, aseguró Waston.

Kendall es consciente de que el panorama es complicado para ellos y expresó que no les queda otro camino que ganar lo que les resta.

“Tenemos dos salidas muy difíciles (a Liberia y San Carlos), pero no imposibles. Esto es fútbol, y ojalá logremos el liderato. No es fácil, pero lo vamos a pelear, aunque debemos pensar en clasificar. Todavía podemos ser primeros, y hasta que no se dé, buscaremos lo que sigue”, resaltó Kendall Waston.

El Deportivo Saprissa cedió puntos contra Santos y ahora está obligado a ganar los tres juegos que le quedan para intentar ser líder. (Jose Cordero)

Orlando Sinclair también apunta a la clasificación a las semifinales y al liderato.

“Lo que se nos viene son tres finales. No queremos pensar que no podemos ser primeros, todavía tenemos posibilidad; las matemáticas nos dan, y vamos a luchar por eso”, manifestó Orlando Sinclair.

El delantero, quien anotó en los últimos dos partidos de Saprissa, señaló que están obligados a lograr la victoria en los últimos tres juegos.

“Tenemos que ganar para asegurar la clasificación y pelear el primer lugar todavía más. Por eso es una obligación sacar esos nueve puntos que nos faltan”, afirmó Sinclair.

A Orlando también se le preguntó si tuviera que elegir entre llegar a semifinales con el plantel completo, sin lesiones, o ser semifinalista y en el primer lugar.

“Creo que en el primer lugar, porque cuando se han presentado lesiones, otro compañero suple bien al que está, y ser primeros es vital. Vamos a dar la lucha; nosotros no somos de bajar los brazos”, comentó Sinclair.

Saprissa contará con “semana larga”, como dicen los futbolistas, es decir, no tiene partido a mitad de semana, lo que les permite prepararse para lo que viene. Su siguiente reto es el próximo domingo de visita contra Liberia.

