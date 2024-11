José Giacone: ‘En casa no debemos dejar puntos’

José Giacone vivió con intensidad los últimos minutos del duelo contra Santos, no obstante su equipo no pudo romper la igualdad.

-¿Cómo toma el empate contra Santos?

- Los goles explican un error a favor y en contra. Al final, fue complicado la manera como nos empatan. Fallamos mucho en la finalización de situaciones y ahora debemos corregir.

- Salió Luis Díaz lesionado, Jefferson Brenes pidió cambio y Sinclair también...

- Lo de Luis Díaz es en el tobillo. Lo de Jefferson y Sinclair fue por cansancio. Por suerte, no hemos tenido lesiones musculares; ahora tendremos que tratar dolencias en las articulaciones. Estamos siendo cautelosos, porque David Guzmán y Mariano Torres estaban jugando al filo de una lesión y decidimos cuidarlos para lo que viene.

- ¿Hay posibilidad de ser líder?

- La posibilidad se achicó, pero mientras haya posibilidades matemáticas, estaremos luchando.

- ¿Cuál es la enseñanza de un juego como este?

- Debemos ser más constantes. Nosotros logramos una victoria muy clara en el clásico (3-0), luego sacamos un partido de carácter en Pérez Zeledón. Ahora esto es fútbol, hay que estar atentos hasta el final; eso nos pasa la factura. Debemos seguir mejorando para lo que viene.

- ¿Este partido es el que más le ha molestado no ganar?

- Me molestó mucho perder los partidos que hemos perdido. Cuando uno no logra el objetivo, se molesta. Sin embargo, se hace un análisis en frío, hemos visto que hemos mejorado, pero debemos entender que en casa no se deben dejar puntos. En casa necesitamos otra atención.