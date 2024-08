En Cartaginés tienen una versión del juego que incomodará en Alajuelense

En Cartaginés tienen su verdad de lo que pasó ante Alajuelense y de seguro en la Liga no hará mucha gracia. Los brumosos mantienen que el gane de los erizos 1-0 no fue justo. Desde su perspectiva, el resultado adecuado debió ser una victoria sin problemas para los locales en el estadio Fello Meza o al menos el empate.

El portero de Alajuelense Leonel Moreira (23) voló para sacar una pelota del ángulo y evitar el gol, tras el cobro de tiro libre del cartaginés Bernald Alfaro. (Rafael Pacheco Granados)

Los blanquiazules argumentan que controlaron el partido, generaron las mejores ocasiones y limitan el mérito de los manudos a una acción clara de gol y luego encerrarse. Lo que más duele a los de la Vieja Metrópoli es que, a su parecer, tenían todo para ganar y estar en lo alto de la tabla, pero se quedaron con las manos vacías.

“La Liga no fue superior. Nosotros manejamos el balón y, aunque ellos tuvieron la pelota por un lapso del partido, no fueron profundos ni peligrosos. Nosotros sí tuvimos más opciones, pero no las concretamos y luego pagamos esto en una acción de táctica fija”, aseguró el defensor Kevin Espinoza.

El técnico del club, Greivin Mora, comparte la opinión: “La única opción clara que tuvo Alajuelense fue el gol. Nos despistamos en una acción de táctica fija y se dio el resultado que no esperábamos. A nivel de volumen y posesión de pelota estuvimos mejor, pero lamentablemente perdimos el partido. En el manejo fuimos superiores; lo que pasa es que no concretamos”.

¿Realmente Cartaginés fue superior y Alajuelense solo tuvo una ocasión clara?

Antes que nada, es fundamental recalcar que el resultado es lo que manda, y por más argumentos que presenten los blanquiazules, el gol lo consiguió el León y se quedó con los tres puntos.

Si se observan las estadísticas, es cierto que la Liga tuvo menos peso en ataque: solo un remate directo, contra cuatro de los brumosos. Leonel Moreira tuvo que emplearse a fondo en al menos tres ocasiones y Kevin Briceño no fue forzado, mientras que los manudos terminaron con ocho disparos desviados contra nueve.

El gran lamento en Cartaginés es haber perdido por una acción de táctica fija, algo que ya habían visto en los videos previos de Alajuelense y que repasaron una y otra vez durante la semana.

“El partido lo teníamos controlado. En el primer tiempo fuimos más al frente y contamos con opciones claras. En la única opción que tuvieron nos golpearon, y fue en la táctica fija, porque no contaron con jugadas claras. Nos duele perder de esta forma, pero tampoco es que somos los más malos por caer. Nos quedamos con la sensación de que lo estamos haciendo bien y vamos por buen camino”, señaló Kevin Briceño.