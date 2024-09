El VAR en Costa Rica: esto es lo que revisará

El VAR, o asistente de video (Video Assistant Referee, por sus siglas en inglés), está listo para saltar a la cancha en el fútbol de Costa Rica. Lo hará en la fecha nueve, programada para el martes 10 y miércoles 11 de setiembre.

La idea es que se aplique en los seis juegos de la jornada: Herediano - San Carlos, Puntarenas - Alajuelense, Saprissa - Pérez Zeledón, Sporting - Santos, Guanacasteca - Santa Ana y Liberia - Cartaginés.

Si usted se pregunta qué va a revisar el VAR, tome nota, porque la Fedefútbol confirmó que se utilizará solamente en cuatro situaciones durante el partido: goles, tarjetas rojas, penales o confusión de identidad de los jugadores (por ejemplo, para no mostrar una tarjeta al jugador que no correspondía).

Con la ayuda de Greivin Porras, exárbitro y actual analista arbitral, desmenuzamos cada uno de los escenarios en los que el VAR se meterá al terreno de juego.

Goles: Greivin Porras explicó que todo lo que antecede a un gol debe estar limpio. “Si hubo un jugador en fuera de juego y anotó, revisan el VAR. O si el jugador que anotó cometió una falta antes, empujó, o tocó el balón con la mano, y si lo confirman, anulan la anotación”, dijo Greivin.

Tarjetas rojas: “Esa es muy buena. Hay una infracción de un jugador, el árbitro amonesta y le avisan desde el VAR que mejor revise la jugada porque para ellos es roja. Pero como es el árbitro quien decide en última instancia, para que tenga mejor criterio, va y revisa una posible tarjeta roja, ya que él amonestó. Revisa, y si efectivamente correspondía como advirtió el VAR, el árbitro muestra de nuevo la amarilla, hace la señal de que no procede y saca la roja”, indicó Greivin Porras.

Penales: Porras comentó que en esta situación, por ejemplo, si un jugador cae en el área y el árbitro observó una zancadilla, le tocaron el tobillo y marca penal. Desde el VAR le avisan que revise porque, a criterio de ellos, hubo un piscinazo. El árbitro revisa y, de acuerdo con su criterio, se mantiene o no en el penal.

Confusión de identidad de los jugadores: “Hubo una jugada y el árbitro amonestó al número cuatro, por ejemplo, pero no era este jugador, sino el que lleva el número dos. Esa es una confusión de identidad y eso se lo avisan desde el VAR. Hay algunas jugadas que, por la naturaleza en sí de la acción, no es necesario que el árbitro vaya a ver al monitor; son acciones muy claras en las que desde el VAR le dicen que siga o no, pasó tal cosa”, explicó Greivin Porras.

Porras también explicó quién pide la revisión del VAR, si el juez en el campo de juego o quienes revisan los monitores le alertan de algo.

“Hay una comunicación directa por medio de las diademas con la sala VOR y el árbitro puede decir que tiene dudas con una jugada, preguntar qué pasó. Normalmente, quienes manejan los monitores le dicen que debe revisar esta jugada porque, a juicio de ellos, corresponde a una situación contraria a lo que decidió el árbitro.”

Los árbitros hicieron varias pruebas con el uso del VAR, que a partir del 10 de este mes, se habilitará en todos los estadios.

Hace ocho días, Hugo Cruz, árbitro del fútbol nacional, luego del partido que Herediano le ganó 2-0 a Sporting, dio a conocer otros detalles del VAR.

- ¿Qué pasa si un jugador le pide al árbitro que vaya a revisar el VAR?

- El reglamento es muy claro y es una parte que los jugadores, técnicos y todas las personas involucradas en el juego deben entender. El jugador que empiece a pedir la revisión del VAR, será amonestado. Futbolista que se acerque al monitor para mirar lo que observa el árbitro, va a ser amonestado y, si ya está amonestado, se va expulsado.

- ¿Cuánto tiempo hay para que se tome una decisión desde el VAR?

- El reglamento y los protocolos del VAR no establecen un tiempo límite. La expectativa de las personas es que se haga lo más rápido posible. Eso sí, hay situaciones de análisis que muchas veces son muy complejas. Otras situaciones son muy sencillas, como un árbitro que sancionó un penal que no era y la toma se ve muy clara. Esas van a ser muy rápidas, pero también habrá situaciones que requieren análisis, que hay que ver desde diferentes ángulos. Esas van a tomar más tiempo.

El viernes pasado, durante la conferencia de prensa de presentación del VAR, Horacio Elizondo, presidente de la Comisión de Arbitraje, sobre este tema de la revisión dijo: “No sé qué nivel de eficacia y eficiencia vamos a alcanzar, pero sí creo que rápidamente tendríamos que mejorar, ya que en este torneo tuvimos bastantes falencias en ese sentido. Después quedará seguir puliendo todo lo que sea interpretativo, si fue penal o no, si la mano es sancionable o no”.

El viernes de la semana pasada, se hizo la presentación oficial del VAR en el fútbol de Costa Rica. (JOHN DURAN)

A Horacio Elizondo también se le preguntó, ¿cuál será la diferencia del VAR de Costa Rica al que se ve a nivel Mundial?

“El fuera de juego semiautomático no lo tendremos desde el inicio. Quizás más adelante. Las mismas cámaras que usa la televisión son las que usará el VAR. Eso no quiere decir que nuestra tecnología sea mala. Estamos lejos en relación con el mundo para brindar ese montón de herramientas, pero estamos empezando.

- ¿Qué es el fuera de juego semiautomático?

- Es una tecnología que permite discernir si un futbolista se encuentra en posición ilegal de manera instantánea, ayudando de esta manera al trío arbitral en jugadas de difícil detección. El sistema de fuera de juego semiautomático (SAOT por sus siglas en inglés), utiliza un sistema de detección de extremidades llamado limb-tracking que permite detectar los 29 puntos corporales con los que se puede marcar gol hasta 50 veces por segundo. Se usó en la Eurocopa y en la Copa América 2024.