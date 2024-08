El VAR debutará en la fecha nueve del campeonato: detalles sobre su implementación y desafíos

El VAR, o asistente de video (Video Assistant Referee), por sus siglas en inglés, está listo para saltar a la cancha en el fútbol de Costa Rica.

La fecha nueve del campeonato marcará el debut del VAR. Horacio Elizondo, presidente de la Comisión de Arbitraje, aseguró en conferencia de prensa que 38 árbitros, entre hombres y mujeres, son los encargados de manejar el VAR. De ellos, ocho están certificados para laborar en las salas VOR (sala de operaciones), pero Elizondo aclaró que los 30 jueces en cancha también pueden estar en las salas VOR.

- ¿Cómo está el estatus de los equipos? ¿Todos cuentan con las debidas certificaciones para iniciar con el VAR?

- En proceso está el estadio de Santa Ana; tenemos problemas con el armado de las torres. Vamos a seguir insistiendo, elevaremos las torres, le buscaremos la vuelta para que Santa Ana pueda jugar en su estadio. Estamos en líneas generales bastante bien en el resto de los estadios.

- ¿Pero qué pasa si para la próxima fecha Santa Ana no cumple con las condiciones para tener el VAR?

- Luego de darle todas las posibilidades a Santa Ana para que pueda certificar y si no lo consigue, debe jugar en otro estadio. Perder los puntos es una tragedia que no va a pasar. El estadio tiene complicaciones con las torres de luz, que están delante de las tribunas, pero no todo depende de Santa Ana; se van a agotar todos los esfuerzos.

El VAR está listo para arrancar en la fecha nueve del campeonato nacional. (Albert Marín)

- En algunos países se publican los audios del central con sala VAR. ¿Eso sucederá aquí?

- Tenemos la ventaja de que la gente en general está bastante informada, y hay que darle tiempo a esta criatura para que aprenda a caminar. Creo que podemos dejar pasar algunas fechas y empezar a transparentar los videos con los audios, y en la temporada 2025 comenzar con el anuncio de lo que el árbitro acaba de decidir.

- ¿Cuánto tiempo llevará tener una eficacia de un alto porcentaje del VAR, incluso en la revisión de una jugada?

- Esto es como el día en que tú dices: ‘Tengo ganas de manejar’. Vas a una academia, aprendes y te dan el registro. Eso no te asegura que seas buen o mal conductor; esto es lo mismo. De esta cantidad de árbitros que se certificaron y por experiencia en otras ligas, te digo que se reciben todos, pero hay conductores mejores que otros que necesitan más tiempo y desarrollo. Venimos monitoreando todo el proceso que tiene que ver con las jugadas importantes, los goles, los penales y las tarjetas rojas, para que después de cuatro o cinco fechas con VAR empecemos a comparar la era antes del VAR y después del VAR.

“No sé qué nivel de eficacia y eficiencia vamos a alcanzar, pero sí creo que rápidamente tendríamos que mejorar, ya que en este torneo tuvimos bastantes falencias en ese sentido. Los goles en fuera de juego no deberían ocurrir más; ahí ya subirían los índices de eficiencia. Después habrá un montón de jugadas: goles en fuera de juego, si un penal fue adentro o afuera, no sucederán más, porque son acciones factuales, objetivas. Y después quedará seguir puliendo todo lo que sea interpretativo, si fue penal o no, si la mano es sancionable o no. Puede ser que se deba tener mucha paciencia al analizar; ustedes están acostumbrados a otras ligas que lo hacen más rápido, y acá nos llevará un poco más hasta que tomemos más agilidad y ritmo, y eso lo da la secuencia de los partidos”.