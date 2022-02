El vano consuelo de Orlando Moreira a Jeaustin Campos: ‘Creí que esta vez sí íbamos a pegarla’

Heredia vs Guanacasteca Jeaustin Campos vivió sus ultimos 45 minutos al frente del Herediano dando instrucciones desde el balcón de las oficinas del estadio Coyella Fonseca, tras ser expulsado. (Jose Cordero)

Aunque el discurso de Fuerza Herediana es consolidar un proyecto, con un entrenador a largo plazo, lo cierto del caso es que desde junio del 2020 estuvieron en el banquillo seis estrategas y todos han corrido la misma suerte: despedidos.

Hubo dos casos que alcanzaron el campeonato y otros dos que llegaron a las finales; lo intentaron con nacionales y con dos extranjeros pero con ninguno lograron cristalizar su objetivo y con la salida este sábado del entrenador Jeaustin Campos, luego de perder 1- 2 ante Guanacasteca y sumar ocho partidos sin ganar, se repitió la historia.

Orlando Moreira, vicepresidente de Fuerza Herediana, fue tajante al señalar que han intentado aplicar diferentes fórmulas, pero ninguna les ha dado resultado para sentirse tranquilos y no estar cambiando entrenadores como les ha sucedido en los últimos 20 meses.

“Nosotros hemos hecho de todo. Hemos traído técnicos desde el campeonato anterior, a ver una fase final, para que conozca el medio y haga la pretemporada. Técnicos extranjeros para que hagan la pretemporada nada más y hemos traído técnicos para salvar la tanda. Todo lo hemos hecho diferente”, manifestó Moreira.

“Le dije a Jeaustin que pensé que esta vez íbamos a pegarla con él y estar tranquilos un tiempo, porque es lo que andamos buscando, pero no se pudo. Estar tranquilos, despreocuparnos del tema del cuerpo técnico y poder avanzar en temas de la institución, es lo que buscamos. Ahora debemos pensar en un técnico que esté aquí porque seríamos unos brutos, porque no tienen otra palabra, traer un técnico de afuera que no conozca el medio”, reiteró.

Uno tras otro

Aunque el argentino José Giacone fue campeón con el Team en diciembre del 2019, ganador del cetro número 28 en el Apertura, frente a Alajuelense, fue despedido seis meses (Clausura 2020) después de caer en la semifinal precisamente frente a Alajuelense.

Para el Apertura 2020, volvió a sentarse en el banquillo Jafet Soto y alcanzó llegar a la gran final frente a los rojinegros, pero luego de perderla dejó su puesto y volvió a ser gerente general de la institución, tal y como había indicado quelo haría.

El mexicano Fernando Palomeque fue el encargado de llevar las riendas del cuadro florense para el Clausura 2021, pero fue cesado por los malos resultados al cierre de la primera vuelta, luego de sumar seis compromisos sin ganar.

Llegó el turno del nacional Luis Antonio Marín, quien sustituyó a Palomeque y clasificó al club nuevamente a la final, cayendo ante Saprissa. Sorpresivamente lo despidieron al día siguiente de perder la serie.

Otro mexicano, David Patiño, fue el llamado a tomar la batuta del club para el Apertura 2021, pero solo duró hasta setiembre por los malos resultados y en su lugar fue nombrado Jeaustin, quien alcanzó el histórico cetro en el centenario de la institución, pero tras ocho juegos sin ganar en el Clausura 2022 también fue despedido.

Moreira acotó que siempre traen un entrenador pensando en que le irá bien, nunca en que le acompañarán los malos resultados.

“A veces por más que uno esté agradecido con una persona, en este caso con Jeaustin (Campos) y con Hugo (Viegas), hay que tomar decisiones y el equipo está por encima de cualquier persona y nosotros tenemos que ser responsables, decirle a la afición, aquí estamos tratando de ver cómo enderezamos la barca”, dijo Moreira.

“Ya nos habíamos pasado el límite que eran seis partidos, nos quedamos con siete relativamente aguantando y ocho era insostenible. Conversamos con él, le dijimos lo agradecidos que estábamos por el tema del título en el centenario y él fue muy respetuoso ante la decisión tomada”, admitió.

El dirigente rojiamarillo indicó que van un paso a la vez y aunque han salido nombres como los de Pablo Salazar, Hernán Medford, quien ya tuvo dos períodos en el Team o el mismo Jafet Soto, confesó que deben ir despacio, sin apresurarse, porque el técnico debe ser para largo plazo.

“Vamos un paso a la vez. No podemos resolver todo inmediatamente, lógicamente nos tocará sentarnos y analizar los pro y los contra de ‘x’ o ‘y’ persona y poder valorar y tomar una decisión. Estamos mal, pero no es una crisis. Si ganamos tres partidos nos metemos en zona de clasificación. Debemos concentrarnos en quién será el entrenador para lo que viene”, aseguró Moreira.

“En cuanto a los jugadores en este momento si sacamos alguno no tenemos cómo com porque se cerraron las inscripciones, por lo que le tocará al nuevo entrenador valorar eso y tomar decisiones, no solo para este momento sino para el torneo que venga”, enfatizó.