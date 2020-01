“Terminó el torneo y me informaron que no iban a contar conmigo, cuando regreso a Santos me reuní con el presidente y el entrenador y me dijeron que no iban a contar conmigo. Si no me querían, prefería irme; llegamos al finiquito de contrato. De Santos no salí mal, la directiva me quería, pero don Johnny Chaves no, él me dijo, me informó. Yo no me quería ir, pero respeté que ellos no me querían”, dijo.