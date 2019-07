“Fogueos sí cancelamos porque al equipo no se le dieron todas las facilidades. Se planearon unos partidos, pero un par no se pudieron porque faltaban cosas. Cuando iniciamos estaba Dennis Viveros, se le solicitaron diferentes cosas, en lo que se pudo él nos ayudó, en el tema de los jugadores se me ha cumplido con el 50%, yo había pedido cinco refuerzos y tengo cuatro... Sé que no tenemos las condiciones ideales, pero hemos salido adelante con esto y también le agradezco mucho a la actual administración”, dijo.