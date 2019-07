“A mí siempre me gustan los retos difíciles y tengo jóvenes de 17 a 20 años, quiero que el equipo sea joven y fresco y siempre aspiramos a ganar. Sí es duro comenzar en Linafa, pero tenemos un proyecto claro de lo que se quiere. Hemos pensado muchas cosas, queremos brindar las mejores condiciones, no solo para el deporte, sino para el diario vivir. No queremos que nuestros muchachos anden con solo una comida en el estómago, por ejemplo”, contó.