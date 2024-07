El motivo por el que Jurguens Montenegro no ha podido fichar con Liberia

Desde el palco del Estadio Edgardo Baltodano Briceño, Jurguens Montenegro siguió con atención el partido entre el Municipal Liberia y Liga Deportiva Alajuelense. Le hubiese encantado ser parte del juego, pero aún no puede, porque antes de ponerse la camisa liberiana de manera oficial debe resolverse una situación.

Aunque el futbolista no lo dice, el gerente deportivo del Municipal Liberia, Wálter Chévez, sí explicó muy bien qué es lo que ocurre en el caso de Jurguens Montenegro y el KF Egnatia de Albania.

Él detalló que el cuadro liberiano gestionó a través de la FIFA el permiso para poder inscribir al atacante, algo que rechazó el KF Egnatia, al alegar que el futbolista tiene contrato con ellos.

“En ese momento entra la parte legal, que es un abogado que está trabajando la desvinculación de Jurguens por algunos temas, que no voy a decir porque son privados, pero sí estamos muy seguros y tranquilos que en su momento, cuando se arregle todo, estará con nosotros”, expresó Wálter Chévez en Columbia antes del partido entre Liberia y Alajuelense.

LEA MÁS: Partido entre Liberia y Alajuelense deja con un colerón a Minor Díaz

Casi de manera simultánea, Jurguens Montenegro conversó con Teletica Radio y dijo: “Estoy contento en Liberia, me abrió la puerta cuando más lo necesitaba y aquí estoy, me encuentro a la espera de unos documentos para poder jugar y estoy muy contento”.

Él considera que la situación se resolverá pronto y que a más tardar dentro de una semana podría recibir luz verde para ser tomado en cuenta por Minor Díaz.

“Siempre estamos apoyando al grupo, trabajando fuerte para sumar y también para estar cuando el profesor lo necesite. Jugué algunos amistosos y me fue bien. Profesionalmente no juego desde hace más de dos meses, pero no es excusa como para no hacer las cosas bien.

”Si me preparo y hago las cosas que normalmente sé hacer creo que me irá bien y puedo aportarle mucho a Liberia. Es una responsabilidad con la que llego y eso es lindo para uno”.

De su paso por Albania, dijo que la experiencia estuvo bien, porque en tres meses y medio quedó campeón de copa y de liga y que eso es muy importante para él.

“En la experiencia y en todo ha sido muy bueno. La vivencia en Albania bien, pero hay cosas extrafútbol que se escapan de las manos de uno, que pasaron y más adelante daré declaraciones de eso. Fue la primera vez que ese equipo quedó campeón de liga y ahí quedé en la historia”.

Cuando la situación se resuelva, la intención del futbolista es firmar por dos o tres años con Liberia.

“Vamos a ver qué pasa, primero pensar en el hoy. El hoy es que tengo que prepararme bien para así ganarme un cupo”, aseguró Jurguens Montenegro.