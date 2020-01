“Fue un problema en que me vi involucrado sin tener la culpa, por estar en un momento no indicado, con las personas no indicadas, por ser figura pública, pues eso me afectó. Por los temas de manejo que tiene la Liga, pues no me dejaron aclararlo, pero de eso yo aprendí, sé que no es lo mismo estar en la Liga que en otros equipos”, explicó.