“Es que hice una pequeña prueba para ver cómo me sentía, no sentía molestia, pero a la hora de dar el paso, sí. Definitivamente no podría seguir. Estoy un poco preocupada, pero a la vez tranquila porque pudo haber sido peor. Puedo caminar y eso es un punto alto para recuperarme lo más pronto posible, la disposición mía”.