El propio futbolista, en declaraciones a este medio, dijo: “Yo tengo contrato con Liga Deportiva Alajuelense, venía de la gira (con la Selección) y bajándome del avión y el teléfono me empezó a estallar de tantas notificaciones sobre ese chisme. Me levantaron falsos de que yo firmé con otro club. Se lo pueden preguntar al presidente (Fernando Ocampo), yo tengo contrato con la Liga y no sé qué es lo que dice Jafet Soto, no sé si han negociado entre ellos o algo, pero yo tengo contrato con Liga Deportiva Alajuelense”, pronunció el 22 de octubre.