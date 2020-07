"Con Wálter ya he conversado antes. En enero estuve muy cerca de llegar, pero bueno la verdad es que ya sabemos que no se pudo destrabar la negociación y ahora la persistencia y el interés nos llevó nuevamente a intentarlo y yo muy contento porque por fin se pudo dar. El recibimiento que he tenido de la gente me ha sorprendido de forma muy grata", expresó.