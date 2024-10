Dirigencia de Saprissa se reunió luego del sonoro ‘fuera Vladimir’

Los aficionados del Deportivo Saprissa están que arden. El “¡Fuera Vladimir! ¡Fuera Vladimir!” sonó con fuerza en el estadio morado la noche del pasado martes. Incluso, un seguidor del equipo le gritó al técnico desde las gradas: “Vladimir, si sos tan morado, si tanto querés al equipo, váyase de una vez”.

Las luces de emergencia se encendieron en el Ricardo Saprissa, luego del compromiso. Juan Carlos Rojas, presidente de la institución; Gustavo Chinchilla, gerente general; Sergio Gila, gerente deportivo; y un integrante de Horizonte Morado, se reunieron hasta casi la medianoche. Al final ninguno dio declaraciones, y hasta el momento, Saprissa no se ha pronunciado.

El timonel no se hará a un lado. Lo dijo en la conferencia de prensa luego del partido que su equipo perdió 0-3 con Antigua, por los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf. Se siente con fuerzas para seguir, según afirmó, y la única forma de hacerse a un lado es que sus “autoridades” así lo decidan.

Mientras tanto, la afición morada descargó su malestar en las redes sociales. “Los de arriba (dirigentes) nunca entendieron que Vladimir cumplió un ciclo de cuatro trofeos. El ciclo se cerró y la afición ya decidió”, escribió el aficionado Pablo Cartín en la cuenta de Facebook de Saprissa.

Daniel Barahona también mostró su descontento con el entrenador y opinó que Vladimir es insostenible en Saprissa. Añadió que, con él en el banquillo, el cuadro tibaseño hizo otro ridículo y sumó un fracaso internacional más.

“Al equipo no se le ve nada: ni volumen, ni ideas, ni peso. Jugadores que no son ni la sombra de lo que eran la temporada pasada, casi hasta caminando en ocasiones. Pero principalmente, para mí, ya no se aguanta no tener a un técnico de verdad”, manifestó Barahona en Facebook.

Luis Fuentes, otro seguidor morado, escribió en su cuenta de X (anteriormente Twitter) que no existen razones para darle continuidad al entrenador.

“No hay argumento que sostenga a Vladimir en el banquillo, y lo peor es que todos sabemos que, aun así, encontrarán uno para dejarlo. La única forma es perder el pentacampeonato, y no quiero por nada del mundo perder ese título. Se tiene que ir ya”, comentó Fuentes.

El timonel saprissista señaló que en el compromiso contra los chapines trataron de hacer las cosas bien, de tener una buena posesión del balón, jugar por las bandas y buscar la forma de ofender al rival, pero admitió que fueron ineficaces frente al marco del Antigua.

“Nadie espera que en una jugada recibamos un gol (el primero) como el que recibimos, y de alguna manera eso se vuelve condicional. Tratamos de conservar la calma y buscamos el marco contrario, pero al final del partido, cuando el tiempo se nos acortaba, el equipo entró en un tipo de desesperación y se jugó un partido diferente”, señaló Vladimir.

La noche del pasado martes, Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, cometió errores que le salieron caro contra Antigua, como no usar a Jefferson Brenes. Foto; (Mayela López)

Quesada ofreció disculpas a la afición, pero sus palabras no bastan. Si existía alguna relación, algo de química entre él y los seguidores del club, esta se rompió con la goleada sufrida.

En diferentes redes sociales, a Vladimir le achacan que no tuvo lectura del encuentro. Entre comentarios saltó la pregunta de cómo es posible que alineara a Yoserth Hernández, quien no ha dado la talla en el equipo, y en banca dejara a Jefferson Brenes, seleccionado nacional y uno de los mejores futbolistas del equipo.

Además de lo de Hernández, algunos aficionados reclaman que al parecer Vladimir no se dio cuenta de que el adversario le pobló el mediocampo, donde ganaba la mayoría de los balones. Critican que Quesada no salió de su línea de tres en el fondo, cuando pudo haber pasado a Fidel Escobar al mediocampo, porque Antigua solo tenía al argentino Santiago Gómez en punta, quien hizo los dos primeros goles de su escuadra.

Saprissa quedó fuera de las semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf y la única opción que le queda para clasificar a la Copa de Campeones de la Concacaf es jugar un repechaje contra el perdedor de la serie entre Alajuelense y Comunicaciones, también de Guatemala. El año pasado padeció lo mismo: el Real Estelí lo dejó fuera en cuartos de final, y en repechaje avanzó tras eliminar al Motagua de Honduras.

