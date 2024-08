Diego Campos se vuelve determinante en Alajuelense

Diego Campos es figura indiscutible en Liga Deportiva Alajuelense. Arrancó su romance en la red en la Recopa ante Saprissa. Luego se estrenó en el Apertura 2024 con un doblete frente a Santos. Después hizo un gol olímpico contra Santa Ana y en la Copa Centroamericana de Concacaf también anda encendido.

El extremo rojinegro consiguió dos tantos contra Marathón en el Estadio Alejandro Morera Soto y se convirtió en el encargado de destapar la lluvia de goles en el partido frente a Luis Ángel Firpo en El Salvador.

Con todo lo anterior, su arranque de temporada contabiliza siete goles, pero a esa cuota se le agregan dos asistencias. El Diego Campos que hoy tiene la Liga dista mucho del que en los primeros meses del año estaba relegado a la suplencia.

Su realidad hoy es distinta, convertido en uno de los jugadores de moda de Alajuelense, que va más de la mano con el futbolista al que pocos le seguían la pista, pero que quienes lo hacían, tenían muy claras parte de las cualidades que hoy sí se le ven con los manudos.

“Muy contento, un partido que sabíamos que sería complicado por el rival y por la cancha, pero que teníamos que ganar sí o sí”, expresó Diego Campos en los micrófonos de Columbia y en Fanátikos, en la zona mixta del Estadio Nacional Jorge Mágico González.

“Nunca estoy satisfecho, estoy contento, porque especialmente era muy complicado. La cancha estuvo complicadísima, pero antes de que empezara el partido dijimos que no podíamos tener excusas. Estuviera como estuviera la cancha, la Liga tenía que salir a ganar, así lo hicimos en el Morera contra el Marathón y teníamos que hacer lo mismo aquí, y por dicha se dio”, relató el futbolista.

Esa victoria de 3-4 de Alajuelense contra Firpo fue sufrida y trabajada, pero él cree que tampoco es casualidad, así como tampoco lo es el rendimiento que hoy exhibe con el León.

Diego Campos y Jonathan Moya anotaron en el duro partido que Liga Deportiva Alajuelense le ganó al Firpo en El Salvador. (Concacaf.com/STRAFFONIMAGES/MILTON FLORES)

“Gracias a Dios tuve una buena pretemporada y los minutos, también la continuidad me da confianza, el profe me da confianza y me toca hacer mi trabajo a como lo hacen el resto de los compañeros que estuvieron excelentes. Al profe le gusta hacer cambios, entran compañeros que tal vez no se imaginaban que iban a entrar y lo hacen muy bien”.

Diego Campos destacó que esa competitividad que tiene el club en la actualidad es lo que le da más fuerza al equipo para imponerse a pesar de los obstáculos y de luchar hasta el final, como pasó en este juego en El Salvador.

Diego Campos disfruta su momento con Alajuelense

“Quien está jugando sabe que alguien puede entrar de la banca y hacerlo de la mejor manera. Hay que estar puntita de pie y seguir dando lo mejor”.

¿Tiene esa hambre de comerse al equipo que tenga al frente? “Claro, por supuesto. La Liga significa que hay que salir a ganar y comerse a cualquier rival que esté al frente”, respondió el jugador polifuncional que en la actualidad se desempeña como extremo pegado a la banda.

Ahí se siente cómodo, pero la versatilidad es una de sus cualidades y asegura que está listo para lo que sea.

“Se me están dando los goles y las asistencias y me he sentido cómodo. Ya si toca trabajar de medio campo, o un partido defender, o lo que sea, yo lo voy a hacer”.

Alajuelense comparte la cima en el campeonato nacional con Sporting; también es líder del Grupo B en la Copa Centroamericana de Concacaf.

