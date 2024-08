Deyver Vega ilusionado por jugar con un compañero al que califica de ‘crack’

Deyver Vega volvió a su casa. Su regreso al Deportivo Saprissa le generó gran ilusión al nuevo refuerzo morado, quien habló de la felicidad que siente y del compromiso con el equipo.

Vega detalló sus sensaciones al volver a vestir la camiseta morada. Debutó ante su afición el sábado pasado, en el partido que Saprissa ganó 1-0 a Cartaginés.

Deyver destacó que retornar al estadio saprissista fue como una noche mágica y habló sobre la conexión que ha establecido con Mariano Torres, a quien calificó de “crack”.

“Jugar con Mariano Torres, que es un crack, y en los días que hemos compartido en los entrenamientos hemos conectado mucho y he estado adaptándome a su estilo de juego”, dijo Deyver.

Vega añadió que, desde el primer momento, Mariano lo recibió de buena manera y ha sido muy atento con él.

“Desde que llegué, Mariano me preguntó cómo estaba, si estoy feliz y cómo estoy físicamente. Hablamos un buen rato y compartí con él en el viaje a Nicaragua, en las comidas, y jugar juntos es una sensación muy linda. Es de los mejores del país, y esperamos que siga mucho tiempo con nosotros”, opinó Vega.

Para Deyver, estar en Saprissa es un privilegio y espera que sea el inicio de otra gran era. Además, añadió que le tiene mucho amor a la camiseta y sintió gran emoción al conectar de nuevo con la afición.

“Primero, agradecerle a Dios por estar aquí, porque gracias a Él llegué. Lo segundo fue agradecerle a la afición que me ha recibido tan bien. Tercero fue ese sentimiento de estar en mi casa, donde pertenezco. Fue tan diferente cuando entré y jugué con mis compañeros.

“Lo dije cuando me presentaron: por haberme criado aquí desde los trece años, no tendré problemas en lo deportivo. Sé lo que conlleva estar en el club; van a ver que todo va a fluir de la mejor manera. Por supuesto que pondré de mi parte y haré algo diferente, porque es lo que demanda la institución”, resaltó Deyver.

Deyver Vega tuvo sus primeros minutos con el Deportivo Saprissa en el Apertura 2024. Vega ingresó de cambio en el partido del sábado pasado contra Cartaginés.

El extremo saprissista también destacó la importancia de volver a encontrarse con viejos amigos y compañeros en Saprissa.

“Han cambiado muchas cosas para bien. Volver a ver viejos amigos como David Guzmán, Ariel Rodríguez, Kendall Waston y Esteban Alvarado ha sido como volver a casa. Tenemos una gran amistad, y eso se nota dentro y fuera del campo”, expresó Deyver.

El jugador comentó que en otras ocasiones, en el pasado, intentó volver a Saprissa, pero no se pudo, y no quedó resentimiento alguno. Señaló que siempre dejó muy claro por qué tomaba cada decisión; según dijo, no fue una determinación suya desviarse un poco del camino. Explicó que Saprissa siempre fue su prioridad y, por un tema de cupo, no pudo llegar antes al club.

Respecto a su condición física, Deyver reconoció no estar listo. Incluso Vladimir Quesada, técnico del equipo, expresó lo mismo, pero, debido a las bajas por lesiones, debió usar a Vega lo más rápido posible.

“Debería estar en un trabajo físico. La idea era hacer una readaptación de dos o tres semanas, pero el grupo requiere que esté en la cancha, con mucho cuidado, pero por la institución lo que sea. Me siento muy bien y, antes de llegar a Saprissa, tenía ciertas bases, y aquí tengo a los mejores readaptadores”, opinó Deyver, quien agregó que, antes de sumar minutos, le hicieron algunas pruebas, y es simplemente que el cuerpo sienta esa carga física de nuevo. Vega dijo que se siente como en una pretemporada, donde se entrena duro y se juega un rato.

