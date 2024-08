¡Saprissa con alineación de lujo!

Saprissistas. Ya están recuperados, o al menos aliviados, tras volver a la victoria contra Cartaginés. Triunfo necesario para Saprissa, que, a brincos y saltos, sin jugar bien, con lesionados y sin un goleador, un definidor (ya en el club se hicieron como si la cosa no fuera con ellos sobre este tema), con todo lo negativo que se diga y escriba, el equipo está metido en zona de clasificación.

Bueno, la verdad es que no tenía intenciones de hablar más de lo mismo: la derrota en Estelí, la obligación de ganar en el torneo local, la expulsión de Mariano y si a Juan Carlos Rojas le incomodan o no las críticas a su equipo.

En Facebook, en X, en TikTok, en todo lado, todos arreándole a Saprissa, a Mariano, que es un malcriado, que no lo es, que le van a meter un castigo de hasta seis partidos, lo que sea. Mariano deberá apechugar y cumplir con lo que se le viene encima. Qué necio yo, empiezo a escribir diciendo que no quiero hablar más de lo mismo y ya me enredé en lo mismo.

Punto y aparte, porque es capaz que sigo con la cantaleta y termino como David Guzmán, tirándole a las canchas.

Evaristo Coronado, máximo goleador de Saprissa en su historia con 148 goles en 537 juegos del torneo nacional. Hace 29 años, el 27 de agosto de 1995, jugó su último partido con los morados.

Hace días venía dándole vueltas a la cabeza (a la jupa, decían antes) sobre un once de Saprissa histórico, la mejor alineación de los morados. Hice esta formación a ver qué les parece, pero de una vez aclaro, mi mejor once de Saprissa no contempla a los figurones que nunca vi jugar, como “Catato” Cordero, Odir Jacques, Mario Flaco Pérez, Wálter Elizondo, y hasta Edgar Marín o “Yuba” Paniagua, de quienes poseo un vago recuerdo.

No voy a alinear a los que no vi, tampoco contemplo si este o aquel tienen más títulos; me basé en lo que observé, en el talento en la cancha. En los que de una u otra forma me hicieron expresar: ¡qué jugadorazo!

Marco Antonio Rojas, Carlos Luis García, Róger Flores, Gilberto Martínez, Enrique Díaz, Wálter Centeno, Alonso Solís, Mariano Torres, Adonis Hilario, Miguel Ángel Mansilla y Evaristo Coronado. Para mí, ese es el mejor once de Saprissa de lo que yo vi. Y en la banca pongo a: Erick Lonis, Amado Guevara, Rolando Fonseca, Christian Bolaños, Carlos Santana, Gerardo Puro Ureña y Rónald la Bala Gómez.

Esto es una cuestión de gustos, y sé que muchos de ustedes pensarán en otros, pero vuelvo y repito, como decía Pinto, es a quienes vi jugar.

Detallar las virtudes de cada uno haría que este artículo de opinión se haga muy extenso, y es capaz que hacen clic, navegan por otro lado y me dejan botado. Marco Rojas, un espectáculo, lo mejor que he visto en el marco. La defensa: Róger Flores, calidad; “el Tuma”, un fuera de serie; García, recio, duro, sin contemplaciones; Díaz, un “showman”.

La media, talento puro, donde destaca “Paté”, considerado por muchos el mejor 10 de la historia del fútbol tico. Ganó 9 títulos nacionales con los morados, así como 3 internacionales, incluida la Concacaf del 2005. Participó en el Mundial de Clubes. Y en la ofensiva, demasiada calidad y goles con “Lepe” (así le dicen a Adonis Hilario), Mansilla y Coronado. “Cracks, matadores, killers”. Si hoy día Saprissa tuviera un goleador como Mansilla, Hilario o Coronado, no lo para nadie.

En fin, ese es mi mejor once de Saprissa y, muy importante, sería dirigido por Joseph Karel, aquel técnico checoslovaco que hizo campeón a los morados en 1977 y, para mí, impulsó al equipo al fútbol moderno, a la revolución profesional.

Con él, Saprissa ahogaba a los rivales con la marca en espacio reducido y con opciones de remate llegando al área.

Con Karel en Saprissa inició una nueva fase en la estructura táctica y física en el fútbol de Costa Rica. Ahí comenzó el aporte de la escuela checa en el país. A él se le sumaron años después otros checos en diferentes clubes, como Iván Mraz, Millan Kollar, Josef Bouska, Jan Postulka, Jan Hajek y Josef Pesice. Para mí, los dos mejores fueron Joseph Karel y Josef Bouska.

Y para ustedes, ¿cuál es su mejor alineación de Saprissa?

