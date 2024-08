Deyver Vega admite negociaciones con Saprissa y espera ser contratado

Deyver Vega está cerca de convertirse en jugador del Deportivo Saprissa. Así lo reconoció el futbolista en una entrevista con La Nación, cuando expresó que sería “el hombre más feliz del mundo” si regresa al cuadro morado.

Deyver dijo que debe esperar a ver qué pasa, pero todo indica que, si supera las pruebas físicas y médicas, se convertirá en el tercer refuerzo del club en esta campaña. Antes, Saprissa contrató a Gino Vivi y a Rachid Chirino.

“La puerta de Saprissa está abierta, hay conversaciones, pero hay que esperar. Yo sería el hombre más feliz del mundo en poder jugar con Saprissa. La gente lo sabe, nunca he ocultado eso, desde que llegué al país o cuando estaba afuera. Siempre he sido de la casa morada y la prioridad siempre la ha tenido el club en todo”, dijo Deyver Vega.

LEA MÁS: Benjamín Mayorga trata de ignorantes e inoportunos a quienes critican a Vladimir Quesada

Añadió que, por cosas del destino, no ha podido unirse a Saprissa. Deyver fue jugador saprissista, pero en 2016 salió del país para convertirse en legionario.

“Por cupo, por tiempo, o por otros contratos, porque era imposible finiquitar, no pude unirme a Saprissa cuando regresé al país. Ahorita, como que todo puede calzar”, expresó Deyver.

- El no haber firmado pasa por lo económico. ¿No han podido llegar a un acuerdo en ese tema?

- No, en realidad no. El tema del dinero nunca ha sido problema. Mucha gente me ha dicho eso y creo que están un poco equivocados. Saprissa tiene sus topes y no se sale de lo presupuestado, y eso lo sé porque estuve 13 años en la institución y sé cómo funciona todo. Saprissa tiene jugadores muy importantes, pero nadie es indispensable; el club siempre va a prevalecer y Saprissa es respaldado por la mejor afición de Centroamérica y diría que de América, por cómo se comporta, por la fidelidad. Saprissa siempre va a ser Saprissa, por su historia, los títulos y por los jugadores que han pasado por ahí.

Deyver Vega jugó en Noruega y el torneo pasado estuvo con Herediano. Ahora está cerca de volver al Deportivo Saprissa.

- ¿Está cerca de firmar con Saprissa?

- Lo veo con buenos ojos y tengo mucha fe en que se dé. Es un tema de cupo, si me necesitan o no. He estado listo, entrenando, con un preparador físico.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, si quiere recibir El Boletín Morado en su correo electrónico, puede registrarse gratis aquí.