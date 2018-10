“Las cosas que le pasan a uno en la vida hay que tomarlas de la mejor manera, ver cuál es la lección, qué es lo que quiere Dios para uno y así lo he tomado, con mucha madurez, realmente se me ha pasado rápido y he tratado de mejorar otros aspectos, en la parte física, en la parte de respiración, muchas cosas con el fisioterapeuta para regresar de la mejor manera”, aseguró Salvatierra.