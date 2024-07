Delberth Cameron recuerda el día en que el Alajuelense de Óscar Ramírez lo quiso

Delberth Cameron no olvida el año 2012. En esa temporada se hizo sentir en Limón F.C., al punto de terminar como goleador del club con cerca de ocho celebraciones. Lo que más impresionó al futbolista fue que logró captar la atención en ese momento de Jorge Luis Pinto, seleccionador de Costa Rica.

El año fue tan bueno para el caribeño que también generó interés en un equipo grande del Valle Central: Alajuelense. Según recuerda Delberth, incluso se dio una reunión con Óscar Ramírez, la cual fue mediada por Patrick Pemberton, arquero manudo de esa época.

“Cuando la Liga puso los ojos en mí por medio de Patrick Pemberton, me contactó don Óscar Ramírez e hicimos una reunión. Él me dijo que me venía dando seguimiento y que tenía interés, pero que necesitaba saber mi edad para llevar mi nombre a la junta directiva. Cuando le dije que tenía 32 años, me mencionó que era difícil que me aceptaran”, recordó.

Trabajar con Jorge Luis Pinto también fue excepcional para Cameron.

“Me marcó bastante lo que pasó. Pinto me llamó cuando yo tenía 32 años. Recibí la llamada de parte de la secretaria de Limón, pero no le creía. Mi reacción fue decirle: ‘No me agarren en bromas.’ Al final, creí hasta que vi el fax donde pedían mi presencia en el Proyecto Gol”, relató.

Pinto le dijo a Cameron en ese momento que su llegada a la Selección de Costa Rica era un merecimiento.

Delberth Cameron hizo su carrera deportiva en Limón F.C. (Diana Mendez)

“El primer día me abrazó y me hizo saber que eso que yo iba a vivir era algo que me gané. Pinto me dijo: ‘Yo me identifiqué con usted porque daba alegría’.”

Delberth Cameron luego jugó un año más; no obstante, nunca dejó su trabajo en Japdeva y se retiró del fútbol profesional.