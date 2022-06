Defensa de Cartaginés narra lo que sintió al ver su brazo deforme ante Alajuelense

William Quirós tuvo que ser retirado en camilla del Fello Meza. (JOHN DURAN)

William Quirós, defensor de Cartaginés, no dio una pelota por perdida. De hecho, aunque faltaban pocos minutos para acabar el primer duelo de la final ante Alajuelense, él decidió pelear un balón aéreo como si fuera el último y se entregó al máximo, al punto que puso en riesgo su integridad física.

Quirós se elevó, luchó con Giancarlo González, no obstante cuando ya la pelota se alejó cayó con todo su peso sobre el brazo derecho, sintió un ligero jalonazo y comenzó a percibir un dolor fuertísimo. Inmediatamente se volvió a ver el codo y noto que no estaba en la posición correcta. Se veía deforme.

A partir de ese momento la ansiedad se apoderó de William, quien gritaba del dolor y recuerda poco de lo vivido. Los jugadores brumosos y de Alajuelense pedían con urgencia la intervención médica; mientras que en la gradería la madre del futbolista cubría su cara de preocupación con sus manos.

En casa, el padre de William respiraba agitado, mientras la televisión repetía una y otra vez la escalofriante imagen.

“La verdad entré como un shock, volví a ver el codo y no estaba de buena forma, por las caras de los compañeros y de los rivales yo me empecé a sofocar, por el mismo susto. Yo solo pedía que me trajeran a mi mamá y a ella la pude ver hasta en la ambulancia, en ese momento tuve un ataque de ansiedad fuerte”, describió.

El futbolista tuvo que ver cómo en la cancha le montaron su codo y el dolor le ganó, pero el mismo episodio fue repetido en el hospital porque las placas arrojaron que no estaba bien colocado.

No obstante, no todo fueron malas noticias para William, porque pese a que los médicos no encuentran explicación, lo cierto es que el zaguero no tiene fractura en la zona afectada.

“Fuimos a hacer las placas, lo tengo inflamado, ahorita el codo se salió de la posición y aunque ya fue montado, pues lo cierto es que afectó los ligamentos, por lo que hay que esperar a ver que tan estirados están. No estoy descartado para el jueves, y voy a hacer lo imposible para estar”, contó.

William Quirós saltó por una pelota, logró rechazar pero terminó en el césped gritando por el dolor ante una dolencia en el codo. (JOHN DURAN)

El brumoso añora ser parte del equipo que buscará ganar la segunda fase del campeonato nacional.

“Yo les dije que iba a hacer todo para estar. Hay una máquina que es de agua fría, me ponen mucho eso en el brazo, me siento mejor, ayer me pusieron morfina, hoy se me está pasando el efecto, pero debería dolerme bastante y no es así, entonces supongo que voy bien. Es un milagro que esto no terminara en fractura”, acotó.

El futbolista de la Vieja Metrópoli añadió que no quiere ver el video de la acción.

“No lo he visto, no lo quiero ver. Mi papá me dijo que fue impresionante, estaban muy asustados”, finalizó.

William Quirós ha sido uno de los hombres claves del Cartaginés en defensa.

“Todo el mundo me tiene muy motivado, porque me dicen que me necesitan, todos quieren que yo esté para el juego de vuelta, por lo que yo me estoy centrando en hacer todo lo que está a mi alcance para poder llegar al juego. Si yo encuentro la forma de jugar con este brazo amarrado tenga la seguridad que ahí voy a estar”, finalizó.

Michael Barrantes, uno de los líderes del camerino, dio a conocer el aporte de Quirós a la oncena.

“Es cierto que perdimos jugadores muy importantes, que nos han ayudado muchísimo. Esperamos que William (Quirós) se pueda recuperar, porque es un pilar importante en la defensa”, manifestó Barrantes.