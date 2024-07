De Allan Alemán para Alajuelense: ‘Deben jugar más y hablar menos fuera de la cancha’

Su estilo es de sobra conocido: directo, sin pelos en la lengua. Así es Allan Alemán, exfutbolista de Saprissa, quien aprovechó que el miércoles se disputa la Recopa y el fin de semana se inicia el campeonato, para decirle algunas cosas a Alajuelense.

Saprissa y Alajuelense se enfrentan el miércoles a las 8 p. m. en el Estadio Nacional, para definir al campeón de la Recopa.

Alemán, quien el domingo anterior participó del partido de Los Saprissa, donde hizo dos goles, uno de ellos desde mediacancha, analizó a Saprissa y a Alajuelense y aseguró que para el inicio del campeonato, el conjunto morado es el favorito.

“Saprissa es el actual campeón, cuatro veces campeón, va a buscar el quinto cetro. Es un equipo grande y obviamente siempre va a aspirar al campeonato”, dijo Alemán.

- Alajuelense da la sensación de que se reforzó muy bien y lo que se dice es que los extranjeros son de muy buen nivel. ¿La Liga será más peligrosa en este torneo?

- Todos los jugadores que traen siempre dicen que son los mejores y al final, la presión va a existir sobre la Liga. Yo creo que la presión siempre la va a tener Alajuelense, que solo tiene un título en 10 años. Pueden traer a cualquier jugador, bueno o malo, y la presión siempre va a estar. Lo primero que tienen que hacer es demostrar, dejar de decir que hacen las mejores contrataciones y dedicarse a jugar fútbol. A demostrar dentro de la cancha, dejar de hablar fuera de ella. Nosotros los saprissistas siempre queremos ganarle a ellos, que son el rival directo.

- ¿La Recopa puede darnos un panorama de lo que podría ser la lucha por el campeonato?

- Seríamos muy injustos si pensamos que esto es solo entre Saprissa y la Liga. Hay que meter a Herediano, que tiene un gran plantel. El juego del miércoles de la Recopa es un bonito partido para medir las fuerzas y ojalá que Saprissa salga victorioso.

- ¿Alajuelense resentiría la partida de Joel Campbell?

- Joel es el que más jugó en la Liga, 16 goles en un año, 8 o 9 asistencias, es un jugadorazo. Pero un título no depende de Joel, sino de 22 jugadores más, quienes deben ponerse la misma camiseta que Joel tenía puesta.

Allan Alemán estuvo muy activo en el partido del domingo anterior de Los Saprissa. (Marvin Caravaca)

- ¿Saprissa se debilitó con las salidas de Luis Paradela, Kevin Chamorro y Gerald Taylor?

- Yo no lo veo así. En el equipo hay buenos jóvenes, hay buenos jugadores, trajeron a Chirino (Rachid). Ahí está Luis Díaz, que no venía jugando, y hay muchos futbolistas buenos que van a tomar los roles de quienes se fueron. Además, Saprissa no depende de ningún jugador.

- ¿Por qué Saprissa es el favorito para lograr el título?

- Saprissa siempre es favorito por la presión que ejerce su afición. Siempre debe demostrar y está por encima de los demás, porque nadie tiene 40 títulos en Centroamérica, entonces es el equipo más fuerte del área.

- ¿Cómo la pasó en el juego de Los Saprissa?

- Feliz, no me gusta perder, sinceramente me da cólera verlos festejar (al equipo de camisa morada), pero es parte de esto. Es bonito y agradecerle a los aficionados que vinieron. Yo calculo que hubo unas 4 mil personas viendo la actividad. Platea llena, emocionante para nosotros que participamos y para los niños que se van a ver beneficiados con la ayuda de Fundación Saprissa.