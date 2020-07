“Estoy esperando a que me digan de Chipre qué va a pasar. La idea es finiquitar con el Omonia para quedarme en Costa Rica. Ojalá que todo se de bien y rápido. Me quiero quedar en Costa Rica, con Saprissa o con el equipo que me abra las puertas. Sin embargo, ahorita lo primordial es finiquitar en Chipre. Hemos estado hablando y lo que queda es llegar a un buen acuerdo, pero eso tarda varios días”, señaló el atacante a este medio.