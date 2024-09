David Guzmán asegura que la cuerda le alcanza para superar los 400 partidos

El Deportivo Saprissa le entregó una camiseta con el número 400, la cantidad de partidos que David Guzmán ha disputado con los morados en campeonato nacional. Hace un año y medio tenía 300, y el volante ni se percató de que en ese periodo aumentó la cuenta en cien más, por lo que apunta a sumar más.

”Me he sentido bien, después de la última lesión me recuperé de buena manera, he tomado buen ritmo y eso quiere decir que puedo dar un poco más”, indicó David, quien no se traza una cifra como meta y solo quiere seguir.

”Quiero sumar más encuentros, no sé cuántos más, los que me alcancen. Creo que con la institución tengo 422, porque hay unos torneos que no se cuentan”, añadió Guzmán.

LEA MÁS: Óscar Duarte cuenta detalles de su regreso soñado a Saprissa

David Guzmán fue homenajeado previo al encuentro del miércoles anterior contra Pérez Zeledón. Saprissa informó que Guzmán sobrepasó los 400 partidos con el Deportivo Saprissa en todas las competiciones: son 344 partidos por torneo nacional, 43 en torneos internacionales y 17 por Copa (incluidos Recopa y Supercopa), para un total de 404.

#Saprissa💜🤍 | ¿Cuál es el gol que más recuerda David Guzmán en sus 400 juegos con Saprissa? Así responde el volante.😈🔥 pic.twitter.com/ywD7QVIX8d — Mario Segura - Hoy en el Deporte (@marioseguracr) September 12, 2024

Guzmán proviene de las divisiones menores de Saprissa. Hizo su debut en Primera División en 2009, contra San Carlos, y desde entonces solo ha jugado en Costa Rica con Saprissa. Tuvo un paso de tres años por la MLS de Estados Unidos, desde 2017 hasta 2020, donde jugó para Portland Timbers y Columbus Crew.

David Guzmán, volante del Deportivo Saprissa, compartió con sus hijos, durante el homenaje que le hizo el cuadro morado, por llegar a 400 juegos en campeonato nacional. (Mayela López)

”Llegar a 400 partidos con Saprissa no es fácil, porque la exigencia es muy grande. Cuando debuté, nunca imaginé que iba a jugar esta cantidad de encuentros, pero sí quería romper marcas. En algún momento pensé en dejar una huella bonita y creo que lo estoy logrando”, opinó Guzmán.

El saprissista ha ganado 11 campeonatos nacionales: Clausura 2010, Clausura 2014, Apertura 2014, Apertura 2015, Apertura 2016, Clausura 2020, Clausura 2021, Apertura 2022, Clausura 2023, Apertura 2023 y Clausura 2024. Además, cuenta con 1 Torneo de Copa (2013), 2 Supercopas (2021 y 2023) y 1 Recopa (2023) en sus vitrinas.

”Todo lo que he vivido me ha gustado y me siento bastante feliz. Lo lindo es seguir creciendo aún más. Saprissa es mi casa y me ha dado todo para seguir aquí; quiero ser agradecido con el club y hacer las cosas bien”, destacó Guzmán.

De los compromisos con Saprissa, David Guzmán expresó que tiene gratos recuerdos de las finales que disputó y, por supuesto, de su debut en Primera contra los norteños.

El centrocampista es actualmente el segundo jugador con más títulos nacionales en la historia del Deportivo Saprissa, empatado con Víctor Cordero, Fernando Hernández y Heriberto Rojas. La lista es encabezada por Edgar Marín, con 12 trofeos. David tiene once y su aspiración es superar a Marín.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, si quiere recibir El Boletín Morado en su correo electrónico, puede registrarse gratis aquí.